布林肯與菲外長通電話 稱中方南海登船檢查破壞地區域和平穩定
撰文：蕭通
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菲律賓船隻6月17日駛入南海仁愛礁鄰近海域，中國海警阻截該船後登臨檢查，菲律賓軍方事後指多人受傷。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月19日日與菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）通電話，批評中方當日的行為行動破壞地區域和平穩定，強調美國將恪守與菲律賓的《共同防禦條約》。
美國國務院指出，布林肯與馬納羅通話時批評，指責中方當日行為危險且不負責任，阻止菲律賓在南海執行合法海上行動。此外，兩人也就兩國近期達成的一系列雙邊協議，討論如何加快推進。
根據中國《環球時報》19日釋出的影片顯示，菲律賓17日派出多架運補船前往仁愛礁，中國海警出動橡皮艇和衝鋒舟以前後「夾擊」的方式，強制驅離菲軍的運補小艇。
中國海警此前稱，菲方船隻以不專業方式，故意危險接近中方正常航行船隻，導致發生擦碰，責任完全在菲方。
菲律賓則反駁稱，當日向仁愛礁運送補給期間，中國海警展開強硬行動，致7名菲國士兵受傷，並奪走武器。
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