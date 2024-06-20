普京訪問越南隨團名單曝光　越媒：3大亮點值得期待

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月19日結束訪問朝鮮後，20日乘坐專機抵達河內，展開對越南的訪問。應越共中央總書記阮富仲的邀請，普京19日至20日對越南進行國事訪問。普京此訪受到當地外交專家特別關注。越俄友好協會副主席兼秘書長阮登發認為，普京訪越之旅具重大意義並有3大亮點。



根據越通社，陪同俄羅斯總統普京訪越的有外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）、政府副總理、越俄政府間經貿和科技合作委員會俄方主席切爾內申科（Dmitry Chernyshenko）、總統辦公廳副主任兼總統新聞秘書、總統禮賓事務負責人弗拉迪斯拉夫·尼古拉耶維奇·基塔耶夫、總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）、俄羅斯駐越南大使根納季·別茲傑特科、司法部長康斯坦丁·丘琴科、工業和貿易部長安東·阿利哈諾夫、交通部長羅曼·斯塔羅沃伊特和能源部長謝爾蓋·齊維列夫等。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2024年6月19日結束訪問朝鮮後，20日乘坐專機抵達河內，展開對越南的訪問。（Reuters）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2024年6月19日結束訪問朝鮮後，20日乘坐專機抵達河內，展開對越南的訪問。（Reuters）

阮登發認為，越南是唯一六次接待俄羅斯總統造訪的東南亞國家，普京曾4次訪越，其中對越進行2次正式訪問，2次赴越出席APEC領導人會議，這足以證明俄羅斯領導對越南關係的高度重視。

阮登發也認為，普京剛就任俄羅斯新一屆總統之際便訪問越南，體現俄羅斯和普京對越南的重視，再加上，此訪恰逢紀念《越南和俄羅斯友好關係基本原則條約》簽署30周年之際進行，在此訪基礎上，兩國可能會達成部分協議並進行新階段的合作活動。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2024年6月19日結束訪問朝鮮後，20日乘坐專機抵達河內，展開對越南的訪問。（Reuters）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2024年6月19日結束訪問朝鮮後，20日乘坐專機抵達河內，展開對越南的訪問。（Reuters）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2024年6月19日結束訪問朝鮮後，20日乘坐專機抵達河內，展開對越南的訪問。（Reuters）

路透社20日報道，普京的專機在20日凌晨抵達河內國際機場，越南副總理陳紅河（Tran Hong Ha）到場迎接。

而在普京抵達前，他在當地傳統撰文，讚揚越南在俄烏戰爭上採取務實的解決方式。越南採取「竹子外交」（Bamboo diplomacy）政策，並沒有譴責俄羅斯出兵烏克蘭，因此惹來西方國家視為與俄羅斯關係太接近。

今次是普京自2017年以來再次訪問越南，亦是上任以來的第五次。預計他會與越南領導層舉行會談，以及到胡志明紀念堂獻花等。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2024年6月19日結束訪問朝鮮後，20日乘坐專機抵達河內，展開對越南的訪問。（Reuters）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2024年6月19日結束訪問朝鮮後，20日乘坐專機抵達河內，展開對越南的訪問。（Reuters）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2024年6月19日結束訪問朝鮮後，20日乘坐專機抵達河內，展開對越南的訪問。（Reuters）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2024年6月19日結束訪問朝鮮後，20日乘坐專機抵達河內，展開對越南的訪問。（Reuters）