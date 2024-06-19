普京訪河內　俄羅斯紀念品熱賣

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）6月19日結束訪問朝鮮行程，轉往越南，在19日至20日到訪越南首都河內。雖然普京在西方世界形象負面，但據路透社報道，越南民眾很歡迎他的到來，俄羅斯紀念品更因此熱賣。



路透社6月18日報道，55歲的阮氏芳雲（Nguyen Thi Hong Van，暫譯）稱，她在河內經營的俄羅斯紀念品店近期生意很好，顯示越南民眾對普京來訪充滿期待。

阮氏芳雲表示，越南民眾非常喜歡俄羅斯商品，尤其是店裏擺設的俄羅斯娃娃以及縫有「前蘇聯」字樣的棒球帽。

2024年6月18日，越南河內，越南民眾在俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問前，準備俄羅斯國旗。（Reuters）

河內居民陳春強（Tran Xuan Cuong，暫譯）在一尊列寧雕像前受訪稱，他非常欣賞普京，認為普京是真正的世界領袖。

河內居民陳春越（Tran Xuan Viet，暫譯）表示，俄羅斯精神令人驚嘆，它可以是溫柔的，並且熱愛和平。他永遠尊敬、同情普京，甚至將許多有關普京的東西都應用在自己的日常生活中。

圖為2023年10月17日越南國家主席武文賞（Vo Van Thuong）與一同來北京出席「一帶一路」國際合作高峰論壇的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）合照。（Reuters）

報道指，俄越兩國自上世紀一直維持緊密關係，俄羅斯是越南最大的武器供應國，而俄資公司則獲在南海越南油田的開採權。冷戰期間，上萬越南共產黨幹部赴蘇聯學習，其中包含越共總書記阮富仲。