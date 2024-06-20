波音安全意外頻發　CEO承認公司報復「吹哨人」

安全意外頻發、「吹哨人」被曝遭到報復，讓美國波音公司深陷輿論和信任危機。當地時間6月18日，美國參議院常設調查小組委員會就波音公司「破碎的安全文化」舉行聽證會，波音行政總裁卡爾霍恩（Dave Calhoun）首度面對國會議員的質問。



本文獲《觀察者網》授權轉載 作者：王愷雯



綜合路透社、美媒報道，卡爾霍恩多次被質問薪酬以及為何不辭職。他還承認，波音公司對「吹哨人」進行了報復。

此次聽證會的焦點集中在波音公司日益惡化的安全聲譽以及波音管理層調整的問題上，卡爾霍恩今年3月曾表示，計劃在今年年底卸任行政總裁。

2024年6月18日，美國參議院常設調查小組委員會就波音公司「破碎的安全文化」舉行聽證會，波音行政總裁卡爾霍恩（Dave Calhoun）首度面對國會議員的質問。（Reuters）

2024年6月18日，美國參議院常設調查小組委員會就波音公司「破碎的安全文化」舉行聽證會，波音行政總裁卡爾霍恩（Dave Calhoun）首度面對國會議員的質問。（Reuters）

報道稱，卡爾霍恩2023年的薪酬上漲至3280萬美元，較2022年的2260萬美元增長45%。聽證會上，共和黨參議員喬什·霍利（Josh Hawley）指責卡爾霍恩在賺取高昂薪酬的同時「掠奪」波音公司，並質問道「你為什麼還不辭職？」

霍利指責卡爾霍恩試圖將公司的問題歸咎於員工，「我認為問題不是出在員工身上，而是出在你身上，出在企業最高管理層、經營者身上，是你們對公司所做的一切。這就是問題所在。」 霍利補充說：「我只希望你不要在公司得救之前就毀了它。」

土耳其MGA航空6月6日一架從土耳其飛往德國的波音737-800客機起飛前冷氣故障導致機艙內氣溫高達52度（俄衛網X平台截圖）

西南航空一架波音737-800型客機起飛途中驚傳引擎上方遮罩自行解體事故，影片隨即在網上瘋傳，引起熱議。（Twitter@bvrtender）

這幾年，隨着波音飛機安全事故頻頻發生，曝光波音製造環節有問題的「吹哨人」不斷湧現，但多名「吹哨人」指控遭到波音高層威脅與報復。今年早些時候，兩名「吹哨人」在不到兩個月內接連死亡，讓外界對波音公司提出更多質疑。

美國參議院常設調查小組委員會主席布盧門撒爾（Richard Blumenthal）18日表示，他的工作人員已經和20多名波音公司的「吹哨人」進行了交談，他們提出了各種問題，包括波音公司使用不符合規格的零件，並且向監管機構隱瞞這些事。

布盧門撒爾說，那些敢於發聲的人遭到了報復，被迫保持沉默。他提及，曾在南卡羅來納州波音公司擔任質量經理的約翰·巴尼特（John Barnett）此前作證稱，波音公司一名主管每天給他打20多個電話，還對他說：「我會一直逼你，直到你崩潰為止。」

巴尼特今年3月被發現死於車內，美國警方今年5月確認他為「自殺」。

波音MAX 737 9甩窗：2024年1月5日，美國阿拉斯加航空1282號班機飛往加州安大略期間出現爆炸性減壓，乘客氧氣面罩自座位上方掉落，旁邊是缺失的窗戶以及部份側壁。（Instagram/@strawberrvy via REUTERS）

據報道，卡爾霍恩在聽證會上承認，公司對「吹哨人」進行了報復，「我知道這時有發生」。他告訴布盧門撒爾，波音公司已經對報復「吹哨人」的主管進行了處罰，甚至解僱了他們，但他無法給出確切數字。

2018年和2019年，在不到五個月的時間裏，兩架波音737 MAX 8型飛機接連發生墜機事故，造成346人死亡。不少遇害者家屬來到18日的聽證會。卡爾霍恩表示，他認為波音公司應對事故負責。他還轉身面向人群說：「我為我們造成的悲痛道歉。」

遇難者家屬克拉麗絲·摩爾（Clariss Moore）質問：「當波音公司的行政總裁和管理層帶着數百萬美元逍遙法外時，他們的責任在哪裏？我們想要答案、透明度和問責制，我想讓他們進監獄。」

加拿大航空一架客機（波音777）在起飛後不久竟然就遭到一道閃電擊中，而這過程全都被正在拍攝飛機的攝影愛好者捕捉了下來，留下了這驚人的一幕。（Twitter@official604tv）

布盧門撒爾稱，此次聽證會對波音公司來說是「清算時刻」，他表示，有大量證據表明，美國司法部應該對波音公司提起訴訟，「作為一名前聯邦檢察官和州檢察長，我認為證據幾乎是壓倒性的，足以證明起訴是正當的。」

今年5月，美國司法部向德克薩斯州一家聯邦法院提交文件，稱波音公司違反2021年就兩起致命空難與其達成的延期起訴協議，要求波音在當地時間6月13日前作出正式回應。美國司法部將在7月7日前決定是否起訴波音。