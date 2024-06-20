李強：中馬關係站在新起點　籲加強協作應對全球挑戰

李強6月19日出席中馬建交50周年暨中馬友好年招待會，他與會發表演講指，兩國應加強團結協作，共同應對全球挑戰。馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）回應，願同中方一道，深化貿易、投資、糧食等領域合作，共同開創馬中關係新時代。



李強表示，中馬關係已站在新的起點上，要把握好雙邊關係正確方向，尊重彼此核心利益和重大關切，進一步築牢政治互信，推動發展對接、深化交流。

雙方在晚會中互贈禮物，其中包括書籍、郵票和紀念幣。

圖為2024年6月19日，馬來西亞吉隆坡，中國國務院總理李強參觀中馬建交50周年展覽。（Reuters）

圖為2024年6月19日，馬來西亞吉隆坡，中國國務院總理李強出席中馬建交50周年慶祝儀式，與馬來西亞首相安華交談（Anwar Ibrahim）。（Shaiful Nizal /Department of Information Malaysia/ Handout via REUTERS）

李強在當地時間6月19日下午，於馬來西亞國家皇宮會見馬最高元首易卜拉欣。

李強首先向易卜拉欣轉達中國國家主席習近平的親切問候。李強表示，他此次訪問馬來西亞，旨在落實好兩國領導人重要共識，推動中馬關系與合作進一步發展。中方願同馬方一道，持續深化政治互信，保持密切高層交往，以建交50周年為契機，以共建中馬命運共同體為引領，推動兩國合作不斷提質升級，更好造福兩國人民。

李強指出，中馬堅定支持彼此維護主權、安全和發展利益，堅定支持彼此走符合自身國情的道路。雙方要加強發展戰略對接，更好發揮互補優勢，擴大雙向貿易投資規模，大力推進新興領域合作。中方鼓勵更多有實力的中國企業赴馬投資興業。雙方要進一步加強教育、青年等領域交流互鑒，鼓勵兩國人民常來常往，夯實中馬友好的民意基礎。

中馬關係：2024年6月19日，中國總理李強在馬來西亞布城（Putrajaya）與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）會面。（Azali Ariffin /Department of Information Malaysia/ Handout via REUTERS ）

中馬關係：2024年6月19日，中國總理李強在馬來西亞布城（Putrajaya）與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）會面，兩人握手合照。（Azali Ariffin /Department of Information Malaysia/ Handout via REUTERS ）

易卜拉欣請李強轉達對習近平主席的誠摯問候。易卜拉欣表示，馬方高度重視馬中關系，願同中方以慶祝建交50周年為契機，加強經貿、科技、教育、旅游等領域合作，推動馬中關系再上新台階。馬方歡迎中國企業赴馬投資興業。

吳政隆參加會見。