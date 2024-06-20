厄瓜多爾全國停電影響逾千萬人 政府：電力維修及傳輸問題
撰文：官祿倡
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厄瓜多爾6月19日發生全國性停電，持續數小時，1700萬人受影響。直至當地時間當天晚上，全國95%地區才恢復供電。政府表示，停電主要對醫院、交通及家庭造成影響，原因在於輸電線路出現故障。
厄瓜多爾公共基礎設施部長盧克（Roberto Luque）表示，由於缺乏對輸電設備的維修和保護輸電設施項目的投資，從而導致停電事故發生。
他續指，若厄瓜多爾在2004年大停電事故發生後實施此類投資計劃，則可避免今次停電。
厄瓜多爾總統諾沃亞（Daniel Noboa）2024年4月宣布進入能源緊急狀態，並在全國範圍內停電8小時，以應對電力緊缺。
根據美國商務部國際貿易管理局（International Trade Administration）年報數據，厄瓜多爾在2022年水力發電5,191兆瓦，該國以水力發電為主，並嚴重依賴此方式供電，由於該國連年乾旱，近年經受能源危機。
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