菲律賓發布影片指控中國海警採暴力手段　北京：顛倒黑白｜有片

中國海警6月17日與菲律賓補給船在南海仁愛礁發生衝突，菲方19日在社交平台發布影片，指控中國採用暴力手段，又批評中方曾使用催淚彈等，影片顯示現場情況混亂，船隻碰撞，有中國海警用棍棒擊打菲律賓船隻，也有中方人員遭淋水。中國外交部6月20日回應稱「菲方的說法完全是顛倒黑白、倒打一耙。」



中國外交部發言人林劍表示，仁愛礁是中國南沙群島一部份，是中國領土。菲律賓未經中方允許、非法侵闖仁愛礁海域，違反國際法，違背《南海各方行為宣言》精神，純屬無理挑釁。

菲律賓2024年6月19日發布影片，指控中方採用暴力手段，包括破壞菲方船隻（影片截圖）

他續指：「更何況，菲方此次行動根本不是什麼人道主義物資補給，菲方的船隻不僅夾帶建築材料，還偷運武器裝備、故意衝撞中方的船隻，菲人員還對中方的執法人員潑水、投擲物品等。」

林劍說，有關做法明顯加劇了海上的緊張局勢，嚴重威脅中方人員和船隻的安全。中方依法採取必要措施維護自身主權，合法合理、專業克制、無可非議。

菲律賓軍方19日稱中方在衝突中採用暴力，又指菲方多人受傷，1人失去右手拇指。菲武裝部隊參謀總長布勞納（Romeo Brawner）要求中方歸還遭收繳的多枝步槍和裝備，並賠償其造成的損失。

↓↓影片中顯示，一名中國海警用棍棒擊打菲律賓充氣船↓↓

↓↓另一段影片顯示，有中國海警遭淋水，也有艦艇前衝撞向菲律賓船隻的場面 ↓↓