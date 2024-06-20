法國12歲少女遭輪姦　3少年被捕疑仇視猶太犯案　馬克龍發聲譴責

法國6月15日發生駭人聽聞的未成年輪姦案，一名12歲猶太女孩遭性侵，3名年齡相仿男孩被捕，其中2人被起訴強姦罪。當地警方認為犯案動機很可能出於反猶太主義，也起訴3名少年作出反猶太主義的侮辱和暴力罪名。總統馬克龍（Emmanuel Macron）19日發聲譴責事件。



英國廣播公司（BBC）6月20日報道，受害女孩向警方透露，當她和一位朋友在家附近的公園裏時，三名年齡在12至13歲之間的少年接近她，並將她拖進一個偏僻地方施暴。

事後警方拘捕3名少年，其中2名13歲少年被起訴輪姦、作出反猶太主義的侮辱與暴力、發出死亡威脅的罪名，2人仍在拘留中。另一12歲少年則被控作出反猶太主義的侮辱與暴力、發出死亡威脅，他目前未有被起訴強姦罪。

2024年6月19日，法國巴黎，三名12至13歲的少年被指控對一名12歲女孩實施強姦和反猶太暴力，人們隨後在巴黎發起示威（Reuters）

法媒：其中一名被捕者是女孩前男友

法媒引述警方消息人士指，嫌疑人犯案期間曾毆打該少女，強行肛門和陰道插入、口交，同時發出死亡威脅和反猶太言論。

法媒《巴黎人報》（Le Parisien）引述不具名的消息指，其中一名被捕少年是女孩的前男友，他不滿女孩「隱瞞自己的猶太宗教信仰」。

由於案情駭人，案件轟動法國，民眾6月19日走上街頭抗議。

6月15日，馬克龍在瑞士烏克蘭和平峰會上發言。（Reuters）

左中右派齊聲譴責反猶太主義

總統馬克龍19日發聲譴責事件，並表示反猶太主義禍害正威脅法國校園，他在部長會議中呼籲學校針對種族主義跟仇視猶太人問題展開對話，以防止具有嚴重後果的仇恨言論滲透到課堂中。

極左派法國不屈黨（LFI）領袖讓梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）在社交媒體上發文譴責反猶太種族主義。

2024年5月16日，梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）在塞內加爾一間大學與該國總理松科（Ousmane Sonko）開會，並發表講話。（Reuters）

法國極右政黨國民聯盟總統候選人馬林勒龐2024年6月9日在歐洲議會選舉投票結束後在巴黎召開記者會（Reuters）

在政治光譜的另一端，極右翼的國民聯盟（National Rally，RN）主席巴德拉（Jordan Bardella）則呼籲打擊自2023年10月7日以巴衝突席捲法國的反猶太主義。

國民聯盟領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）進一步指控「極左派」與「把猶太人污名化的人」利用以巴衝突醜化猶太人。