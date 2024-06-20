兩宗空難死者遺屬要美國究責波音＋罰款1935億元
撰文：許懿安
出版：更新：
波音（Boeing）737 MAX 8飛機2018年和2019年分別在印尼與埃塞俄比亞接連發生空難，合計346人死亡。罹難者家屬如今要求美國政府起訴波音，並提出要對波音罰款248億美元（1935億港元），以及進行刑事起訴。
兩宗空難被認為幾乎相同，而且都與飛行控制系統故障有關。受害者代表律師卡塞爾（Paul Cassell）說，因波音犯的是美國史上死傷最慘重的企業犯罪，巨額罰款是合理。
家屬們建議華府應該起訴墜機發生時時任波任行政總裁的米倫伯格（Dennis Muilenburg），司法部也應裁定將一部份罰款用於創建針對該公司的獨立監督機構。
波音行政總裁卡爾霍恩（Dave Calhoun）18日出席國會聽證會時代表公司公開道歉，稱已汲取教訓。他也坦承公司曾報復報復「吹哨人」，卻又宣稱已「聽取」他們的建議。
波音因2宗空難在2024年5月被檢察官認為違反2021年的和解協議，但因故暫擱。隨着2024年1月5日阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架波音737 Max發生門塞在飛行途中脫落事件，檢方5月認定波音違反這份和解協議，司法部須在7月7日前決定是否重啟此案。