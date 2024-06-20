兩宗空難死者遺屬要美國究責波音＋罰款1935億元

波音（Boeing）737 MAX 8飛機2018年和2019年分別在印尼與埃塞俄比亞接連發生空難，合計346人死亡。罹難者家屬如今要求美國政府起訴波音，並提出要對波音罰款248億美元（1935億港元），以及進行刑事起訴。



兩宗空難被認為幾乎相同，而且都與飛行控制系統故障有關。受害者代表律師卡塞爾（Paul Cassell）說，因波音犯的是美國史上死傷最慘重的企業犯罪，巨額罰款是合理。

家屬們建議華府應該起訴墜機發生時時任波任行政總裁的米倫伯格（Dennis Muilenburg），司法部也應裁定將一部份罰款用於創建針對該公司的獨立監督機構。

2024年6月18日，美國參議院常設調查小組委員會就波音公司「破碎的安全文化」舉行聽證會，波音行政總裁卡爾霍恩（Dave Calhoun）首度面對國會議員的質問。（Reuters）

2024年6月18日，美國參議院常設調查小組委員會就波音公司「破碎的安全文化」舉行聽證會，波音行政總裁卡爾霍恩（Dave Calhoun）首度面對國會議員的質問。（Reuters）

波音行政總裁卡爾霍恩（Dave Calhoun）18日出席國會聽證會時代表公司公開道歉，稱已汲取教訓。他也坦承公司曾報復報復「吹哨人」，卻又宣稱已「聽取」他們的建議。

圖為2019年3月27日，位於美國華盛頓州倫頓（Renton）的波音（Boeing）工廠，人們在737 MAX飛機艙門附近工作。（REUTERS/Lindsey Wasson/File Photo）

圖為2022年7月19日英國范堡羅航空展（Farnborough International Airshow）在英國法恩伯勒（Farnborough）舉行期間，展場內有波音公司的標誌。（REUTERS/Matthew Childs/File Photo）

波音因2宗空難在2024年5月被檢察官認為違反2021年的和解協議，但因故暫擱。隨着2024年1月5日阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架波音737 Max發生門塞在飛行途中脫落事件，檢方5月認定波音違反這份和解協議，司法部須在7月7日前決定是否重啟此案。