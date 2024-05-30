數據看航空安全：着陸事故最多　嚴重湍流風險未來大增兩倍？

今年以來，全球接連發生多宗備受矚目的航空事故。從1月日本航空公司的飛機在跑道上發生撞機，到幾天後，阿拉斯加航空公司一輛波音737的飛機艙門塞在空中爆裂，再到本周新加坡航空公司航班遭遇湍流並造成傷亡等......這些連串事件，難免再度引起社會對航空事故的擔憂。



航空安全性創紀錄

事實上，從所有已知的數據顯示，今天的航空飛行正在變得越來越安全：不僅航空事故越來越少、造成的傷亡也越來越輕微。去年更創下了有史以來航空業史上最安全的一年。

根據國際航空協會（IATA）今年2月發佈的報告，2023年的總飛行次數達到3,700萬次（包括噴氣式飛機和渦輪螺旋槳飛機），較前一年增加了17%。儘管如此，去年的航空死亡風險和 「所有事故 」率都是有記錄以來最低的。該報告指出：「在這種安全水平下，一個人平均每天乘坐飛機旅行 103,239 年才能經歷一次致命事故。」

着陸事故最多

雖說如此，今年發生的航空事故仍然為航空業敲響了警鐘。在各類航空事故當中，大多數事故發生在着陸期間，通常因飛機着陸時偏離跑道、或者失速和硬着陸導致——這些事件在過去近20年間所有商用民航事故當中佔比超過一半以上。

今年1月，羽田機場事故同樣發生在着陸期間，由跑道入侵所致——日本航空班機在降落時與即將前往執行地震救災任務的飛機在同一跑道相撞並起火。

美國航空安全基金會認為，隨着全球航空業復甦，機場業務繁忙，跑道入侵事故風險會增加。該基金會認為，溝通失誤和防止地面碰撞技術發展緩慢，兩大因素是導致此類事故的重要原因。

氣候變化加劇湍流

最近，新加坡航空公司的事故則引起了全球對湍流事故的關注。儘管飛行過程中遭遇湍流並不算罕見，但過去鮮少造成人員傷亡。有航空專家表示，此次事故中一人死亡、100多人受傷，使其成為史上最嚴重的氣流相關事故之一。據航空數據公司Cirium的記錄，上一次湍流引致的死亡事件發生在 1997 年，當時美國聯合航空公司一架 747 飛機上的一名飛行員在用餐時不慎飛入了一陣毫無預兆的亂流中，造成一名乘客死亡，18 名機組人員和乘客受傷。

但航空專家和學者也警告，由於氣候變化，此類事故的發生頻率可能會增加。英國雷丁大學（University of Reading）的科學家去年發現，從1979年到 2020 年，在北大西洋最繁忙的航空交通線上，各種不同強度的晴空湍流（湍流現象中格外危險的一種，無法被天氣雷達探測到，因此令人措手不及）均出現增長。

當中，嚴重氣流增幅最大，達到55%。研究團隊的最新預測表明，如果全球條件如預期那樣持續下去，大氣流中的嚴重湍流在未來幾十年可能會增加一倍或兩倍。領導該研究的氣象學教授Paul Williams表示，雖然湍流可能會增加，但大多數航班仍會像現在一樣在輕微或溫和的湍流下飛行，但嚴重的湍流強度將會增大：「過去你在嚴重氣流中度過的每10分鐘，將來可能會變成20或30分鐘。」