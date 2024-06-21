澳洲大陣仗7部長訪巴布亞新畿內亞　巴新防長：簽安全協議

澳洲7位部長自6月19日訪問巴布亞新畿內亞，宣布支援巴方安全、警務、法律的新措施，並對其5月山泥傾瀉意外再提供金錢援助。巴新外長特卡琴科（Justin Tkachenko）表示，已與澳洲簽署雙邊安全協議。



據路透社6月20日報道，澳洲19日派出7名部長和警察局長前往巴布亞新畿內亞，與其舉行安全和貿易談判。澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）指出，這是能派往任何國家中最大的代表團。

報道指，這些部長除了外長黃英賢（Penny Wong）、防長馬爾斯外，還有負責網絡安全、農業和漁業、貿易和國際發展的部長。

代表團20日前往恩加省（Enga）5月發生的致命山泥傾瀉現場，與此同時澳洲宣布向巴布亞新畿內亞提供額外援助，協助恢復工作。

特卡琴科（Justin Tkachenko）在記者會上表示，就經濟而言，中國是巴布亞新畿內亞強大的經濟貿易夥伴，與澳洲在安全方面的角色一樣，政府現在和將來都會繼續與澳洲合作以確保國家安全。

中國1月時曾尋求與巴布亞新畿內亞達成警務協議，並表示有計劃幫助太平洋島國維持社會秩序，惟後來未能與巴新達成協議。