韓國：朝鮮士兵再越軍事分界線　6月內第三次

韓媒6月21日引述韓國聯合參謀本部（韓聯參）稱，朝鮮士兵在6月20日第三度越過韓朝邊界。韓朝關係因朝鮮發射衛星、朝鮮放飛糞便氣球，以及朝俄簽新條約合組「同盟」等變得更趨緊張。



韓聯社21日援引參謀長聯席會議的消息稱，20日朝鮮士兵越過邊境後，韓國軍方鳴槍示警。

這至少是6月第3次發生此類事件。

韓聯參6月18日稱，上午8時30分左右，在中央前線非軍事區（DMZ）內工作的20至30名朝鮮士兵違反侵犯軍事分界線（MDL），並在韓方軍隊的警告廣播和鳴槍警告下撤回北方。

韓朝關係：圖為2023年2月7日，一名韓國士兵在分隔韓朝非軍事區的板門店休戰村站崗。（Reuters）

韓朝關係・韓朝鐵路：2003年1月6日，韓國臨津閣，韓國士兵在板門店附近的臨津閣西側、與朝鮮連接的鐵路旁站崗。

綜合韓國廣播公司（KBS）、韓聯社等韓媒6月17日報道，韓國政府發現朝鮮正沿着三八線修建隔離墻，官員稱，政府認為6月初數十名朝鮮士兵越過軍事分界線的事件，也與這工程有關。

KBS報道，據韓國政府官員表示，建牆工程在三八線的東部、西部、中部多個地點同時出現，。朝鮮在分界線以北地區把人力物力投入到建墻工程，並正在修建連接牆壁與朝鮮境內的「戰術公路」。

韓國政府又認為，6月初數十名朝鮮士兵越過軍事分界線的事件與建牆工程存在關聯。

在6月初的事件中，有朝鮮士兵提着鋤頭、鏟等工具，越過軍事分界線，在韓軍開火警告後撤退，韓軍當時指朝鮮士兵「不小心走錯路」。