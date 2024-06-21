西南航空波音客機突俯衝152米低空飛過　居民：以為要撞到家

美國西南航空（Southwest Airlines）一架波音737-800客機6月19日在俄克拉荷馬市（Oklahoma City）準備降落時，突然無故俯衝至距離地面不到152米的高度，飛越一處住宅區上空，嚇壞當地居民。美國聯邦航空管理局（FAA）20日表示正在調查該航班異常低飛的原因。



美媒《紐約郵報》（New York Post）20日報道，從拉斯維加斯起飛的西南航空波音737-800客機，在獲准降落俄克拉荷馬市的威爾羅傑斯世界機場（Will Rogers World Airport）後，飛機突然向下俯衝，空管人員注意到異常後，隨即對該航班發出警告，所幸飛機重新爬升到安全高度，並繞行機場後順利降落。

美國西南航空（Southwest Airlines）一架波音737-800客機在俄克拉荷馬市（Oklahoma City）準備降落時，突然無故俯衝至距離地面不到152米的高度。圖為美國聯合航空（United Airlines）波音737-800飛機。（美國聯合航空網站）

圖為2022年7月19日英國范堡羅航空展（Farnborough International Airshow）在英國法恩伯勒（Farnborough）舉行期間，展場內有波音公司的標誌。（REUTERS/Matthew Childs/File Photo）

航空站職員證實，這架飛機在第一次嘗試降落時就錯過進場航線。這宗突發飛行事件使附近居民感到不安。報道引述當地居民在社交媒體上寫道，那班飛機把他吵醒，飛機的距離還一度以為會撞到他的家。

西南航空在一份聲明中表示，目前正與聯邦官員調查此事，遵循其安全管理系統處理並與FAA聯繫，以了解飛機的任何異常情況。