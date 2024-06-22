日本將加大力發展智能汽車　冀追趕中美

日本正在加大努力讓汽車製造商開發智能車，通過雲技術管理其安全和娛樂系統。日本在這一領域落後於中國和美國的競爭對手。



日本政府制定了一個目標，到2030年日本公司在所謂的軟件定義汽車（Software Defined Vehicle，SDV）市場中佔據30％的市場份額。它估計，屆時這類車子的全球銷量將達到3500萬至4100萬輛。經濟產業省將提供資金支持，並通過與大學合作和推出再培訓課程幫助培養資訊科技工程師等人才。

彭博社報道，雖然日本車配置了駕駛輔助技術和地圖導航功能，但仍然缺乏更先進的功能。隨着汽車行業商業模式的演變，政府希望建立一個生態系統，讓企業可以共享數據和售後服務利潤。

2023年10月18日，一輛特斯拉（Tesla）Model 3汽車在美國加州恩西尼塔斯（Encinitas）使用自動駕駛軟件（Full-Self Driving，FSD）行駛。（Reuters）

經濟產業省移動數碼轉型辦公室室長伊藤建（Takeru Ito）表示：「我們預計這些企業的大部分利潤將不會來自新車銷售，業務模式將發生變化，更大的利潤將來自出售汽車之後的售後服務。」

在日本汽車製造商中，日產（Nissan）汽車計劃在2027年啟動自動駕駛汽車拼車服務，以解決出租車司機短缺問題。本田（Honda）汽車計劃在未來十年結束前開始推出自動駕駛出租車服務。

日本上個月成立了汽車和電池追溯中心協會，用這個平台來確保汽車和電池供應鏈公司之間安全可靠的數據流（Data Stream），藉此提高日本汽車行業的競爭力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

