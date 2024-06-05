港媒：歐盟預計7月4日起對中國電動汽車徵收臨時關稅

歐盟官員星期一（6月3日）告訴中國汽車製造商，歐盟執委會預計將從7月4日起對中國製造的電動汽車徵收臨時關稅。



港媒報道，歐盟對中國電動汽車行業補貼的調查，可能會導致本已緊張的中歐關係出現新的裂痕。歐盟執委會預計將在下週私下通知各公司將適用的進口關稅水平。

報道引述知情人士說，中國一家汽車製造商協會星期一在布魯塞爾與歐盟貿易部門就調查舉行了聽證會。在聽證會上，中國企業被告知預計將於7月4日徵收臨時關稅，但沒有透露關稅稅率。

報道稱，受影響的中國企業已就歐盟執委會顯然決定在不按照歐盟慣例，即在關稅生效前四周通報稅率的情況下徵收關稅一事尋求法律諮詢。

此前，預計該稅率將於星期三（6月5日）公布。7月4日後，歐盟執委會有四個月的時間與成員國協商，將臨時關稅變為永久性關稅。

去年10月，歐盟發起了針對中國電動汽車的反補貼調查，並對三家中國企業進行抽樣調查。歐盟將根據調查結果決定是否加征關稅。此事激怒了北京，並主導了數月來有關中歐關係的討論。

此前，據美國政治新聞網Politico歐洲版5月2日報道，歐盟執委會執行副主席兼貿易專員東布羅夫斯基斯說，歐盟執委會對中國電動汽車啟動的反補貼調查正取得進展，他暗示歐盟可能在今年暑假之前就開徵反補貼關稅。

本文獲《聯合早報》授權轉載

