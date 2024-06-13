中國電動汽車突圍　可能要走日韓的老路

歐盟威脅已久的關稅措施終究還是來了！歐盟委員會6月12日發表聲明，對三家抽樣中國電動汽車生產商徵收關稅，稅率分別為：比亞迪17.4%、吉利20%、上汽集團38.1%。其他參與調查但尚未抽樣的電池電動汽車生產商將被徵收21%的加權平均稅。

歐盟委員會稱，如果與中方的討論不能得出有效的解決方案，這些臨時關稅將從7月4日起引入。

中國商務部和外交部分別就此事進行回應，均表示將堅決採取一切必要措施，堅定捍衛中國企業的合法權益。但考慮到中美對抗結構下歐洲對中國市場、技術和地緣政治的重要性，一般認為，中國可能會以談判交涉為主，不太可能作出對等回應。

需要指出的是，針對中國電動車徵收懲罰性關稅，歐盟不是第一個，也肯定不會是最後一個。在歐盟之前，土耳其外長訪華，中國還邀請他到疆區訪問，可沒想到，此君一回國，就以保護本國產業為由，對中國電動汽車進口加徵關稅40%。另外，還有美國對華汽車進口加徵關稅100%。

沒必要以受害者視角看待歐、美、土耳其針對中國電動車加徵關稅的行為，好像人家又在聯起手針對你似的，又祭出民族主義雙刃劍漫天揮舞。就把它當成正常的貿易爭端應對就行了。

反過來看，這其實說明中國的電動車產業已經具有了強大的全球競爭力，連歐、美這樣的傳統汽車強國，也必須藉助政府力量，通過關稅手段，才能抵擋中國電動車崛起帶來的顛覆性衝擊。

當其它國家的產業太過強大，打不過對方，就搞關稅戰，建立貿易壁壘，是全世界的通行做法，咱們中國為保護本國產業也經常這樣幹。這是任何國家政府的理性選擇，也是現代政府對本國產業的應當責任。WTO的最重要職能之一，就是仲裁、判決在此過程中產生的跨國糾紛。

中國電動車品牌NIO2024年5月15日在上海車展發布新款電動車（Reuters）

那麼，怎麼應對這種局面呢？

政府層面的談判交涉，或者通過對其他產業進行商業調查徵收關稅以實施報復，施壓對方撤銷或降低懲罰性關稅是一個辦法。從長期看，最關鍵的，還是要在產業層面，在企業層面，找到更有效應對辦法。這個辦法就是到海外市場地去建廠，融入當地市場和經濟體系。

很多人注意到，日韓汽車產業當年經歷的道路。上世紀八十年代，日本汽車工業崛起，憑藉便宜、穩定、省油等特點，擊敗福特、通用等美國車企，大量出口美國，對美國本土汽車工業形成重大沖擊。為此，美國的汽車工人瘋狂抵制日貨，還拿着錘子打砸日本汽車等。這種抵觸情緒，讓日本汽車出口一度陷入困境。日本是如何打破困局的呢？就一個辦法：赴海外建廠。

通過到海外建廠，打破壁壘，日本成為全球最重要的汽車大國。數據統計，2023年，僅日本一家豐田，年度銷量就超過1000萬輛了，加上日產、本田、鈴木等車企，日本汽車品牌全球總銷量超過2000萬輛，全球佔比1/4，每賣出去4輛汽車，就有一輛是日本品牌。可日本本土只生產了800萬輛，還有1700萬輛，都是海外工廠生產的。

如今，即便在歐美市場，物美價廉又省油的日本汽車也是很多消費者的首選，更別說在其它發展中國家市場了。當然，在中國市場，因為複雜的市場、政治和集體心理等原因，加上中國電動車迅速崛起，日本汽車已經沒落了。

抄日本作業崛起的韓國，現代起亞集團，在海外市場也是混得風生水起，年度銷量突破700萬輛，位居世界第三，僅次於豐田、大眾。

所以，面臨外界越來越嚴厲的關稅措施，中國電動車怎麼辦？辦法就是向日韓學習，走日韓的老路，到市場地去建廠，融入當地市場，融入當地經濟體系。

政府的責任，是搞好與各地政府的關係，軟硬兼施，為本國產業進入和擴大市場創造條件。不能像一些國家政府一樣，因為空泛的價值觀和意識形態，敵對這個輸出那個，弄得像個鬥雞一樣，把關係搞砸，政治搞冷場，最後把市場也給搞沒了。