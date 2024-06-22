OECD：富裕國家近60年生育率創歷史新低　影響經濟增長

經濟合作與發展組織（OECD）的報告顯示，自1960年以來，全球富裕國家的生育率減少了一半以上，創下歷史新低。



根據OECD星期四（6月20日）發表的報告，在38個工業化程度最高的國家中，每名婦女平均生育的子女數量已從1960年的3.3個下降到2022年的1.5個。除了以色列，OECD所有成員國的生育率均遠低於每名婦女生育2.1個孩子的更替水平。

OECD指出，生育率下降將改變社會、社區和家庭的面貌，並可能對經濟增長與繁榮產生重大影響。此外，由於學生人數不斷減少，歐洲多國以及日本和韓國已有越來越多學校被迫停課。

報告顯示，住房成本日益成為生育孩子的障礙。報告也發現，越來越多人推遲生育，或選擇不生孩子。

雖然中國人均預期壽命近78歲，但同時也是全球生育率最低的國家之一。（Getty）

生育率：圖為2024年3月19日，美國總統拜登在美國亞利桑那州鳳凰城地區的墨西哥餐廳出席競選活動中，期間模仿一名嬰兒的行為。（Reuters）

這份報告的聯合作者、OECD社會政策部門的高級經濟師阿德馬（Willem Adema）指出，各國政府可通過實施促進性別平等，以及更公平分擔工作和養育子女的政策來推高生育率。

不過阿德馬認為，即便是決策者推出有利於家庭的政策，也不太可能將生育率提高到更替水平。

他說，未來生育率越來越低似乎必不可免，各國政府應把重點放在移民政策，以及採取一系列可幫助人們保持健康、延長工作年齡，以及更廣泛地提高生產力的措施。

本文獲《聯合早報》授權轉載

