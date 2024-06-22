OECD：富裕國家近60年生育率創歷史新低 影響經濟增長
撰文：聯合早報
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經濟合作與發展組織（OECD）的報告顯示，自1960年以來，全球富裕國家的生育率減少了一半以上，創下歷史新低。
根據OECD星期四（6月20日）發表的報告，在38個工業化程度最高的國家中，每名婦女平均生育的子女數量已從1960年的3.3個下降到2022年的1.5個。除了以色列，OECD所有成員國的生育率均遠低於每名婦女生育2.1個孩子的更替水平。
OECD指出，生育率下降將改變社會、社區和家庭的面貌，並可能對經濟增長與繁榮產生重大影響。此外，由於學生人數不斷減少，歐洲多國以及日本和韓國已有越來越多學校被迫停課。
報告顯示，住房成本日益成為生育孩子的障礙。報告也發現，越來越多人推遲生育，或選擇不生孩子。
這份報告的聯合作者、OECD社會政策部門的高級經濟師阿德馬（Willem Adema）指出，各國政府可通過實施促進性別平等，以及更公平分擔工作和養育子女的政策來推高生育率。
不過阿德馬認為，即便是決策者推出有利於家庭的政策，也不太可能將生育率提高到更替水平。
他說，未來生育率越來越低似乎必不可免，各國政府應把重點放在移民政策，以及採取一系列可幫助人們保持健康、延長工作年齡，以及更廣泛地提高生產力的措施。
本文獲《聯合早報》授權轉載