日本諧星濱津智明全裸被困15個月險沒命　真人騷開播後20年吐心聲

日本真人秀節目《前進！電波少年》在1998年推出一個名為「生活大獎賽」的單元，參賽者濱津智明（Tomoaki Hamatsu）綽號「茄子」在毫無準備的情況下，被剝光衣服，獨自留在一個幾乎空無一物的公寓中，展開長達15個月的生存挑戰。而這個單元就是要看一個人，是否能單靠寄信參加活動抽獎，所贏得的獎品生存下去。



在這節目中，濱津必須靠著競賽獎品累積價值達到100萬日圓（約港幣4萬9千元）的門檻。然而在這段期間，濱津逐漸陷入抑鬱和躁狂，飢餓和孤立感讓他身心俱疲。近30年後，他的遭遇透過一部新紀錄片《參賽者》（The Contestant）重新被關注，該片日前在英國謝菲爾德紀錄片影展（Sheffield Documentary Festival）上映。

諧星茄子多年後將當時的經歷出版成書。（X@hamatsutomoaki）

紀錄片導演提特利（Clair Titley）表示，她在進行另一個專案時無意間發現了濱津的故事，並對他的經歷產生興趣，決定拍攝這部紀錄片，深入探討他為何不放棄挑戰，以及這段經歷對他造成的影響。

濱津透過參加雜誌競賽來贏得獎品，以維持生存。他雖然知道自己正在被拍攝，但對於影像最終會如何使用並不清楚，還以為可能不會播出。不料這位22歲的青年逐漸成為日本家喻戶曉的名人，每週播出的單元成為《電波少年》最受歡迎的環節之一。

儘管評論家多半不喜歡這個節目，但它吸引了大量年輕觀眾。另外《電波少年》的播出時間比電影《真人Show》（The Truman Show）還要早，後者講述一個不知道自己的生活正在被當成電視劇播出的男子。儘管《電波少年》是真人秀節目的先驅，但在日本和韓國以外的地區，這個單元的知名度仍然相對有限。提特利認為，隨着YouTube在過去10年的崛起，更多人聽說過這個故事，但當年節目並未打算在日韓以外的地區播出。

同場加映：台媽訓練1歲女玩曱甴有原因？拍片紀錄另類育兒實驗 成果超驚人（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

紀錄片《參賽者》訪問了濱津和策劃這個單元的製作人土屋俊夫（Toshio Tsuchiya），以及當年報導此事的人士，包括一位曾駐日的BBC記者。不過，故事的主體仍是濱津當年的影像畫面，觀眾可以跟隨他的腳步，了解他如何度過這段挑戰。

紀錄片已在美國影音平台上映，影評人對濱津的遭遇既著迷又感到不安。《滾石》（Rolling Stone）雜誌的費爾（David Fear）認為，這部紀錄片「既是一場讓人難以移開視線的車禍現場，也是對觀眾共謀的控訴」，「它記錄了一個媒體現象、一個真人秀節目的里程碑，以及一場被包裝成娛樂的心理噩夢，觀眾明知這一切都是真實發生的，卻仍難以理解眼前所見」。

《IndieWire》的艾利希（David Ehrlich）則表示，原始影像「如此催眠般地殘酷」，新拍攝的畫面很難與之匹敵，「儘管採訪內容坦率而深思熟慮，但都不如濱津受難的原始影像引人入勝」，「提特利的紀錄片與其說是對整個媒體的評論，不如說是對這個媒體最卓越人物之一的研究」。

隨著節目的進行，濱津在許多競賽中獲勝，但得到的獎品並非總是有用，包括輪胎、高爾夫球、帳篷、地球儀、泰迪熊和《辣妹合唱團》（Spice World）電影票等。儘管他的身體狀況每況愈下，製作人似乎並不在意，製作團隊中一人甚至隱約透露，要是濱津沒有贏得米糧作為獎品，他可能會死。

這個節目吸引了約1500萬名觀眾，看他如何利用這些獎品求生。由於從未贏得可穿的衣物，濱津在整個挑戰期間都一絲不掛，節目組僅在他的下體處加上了一個茄子符號遮掩。不過公寓的門並未上鎖，理論上濱津隨時可以離開，但他為何選擇留下？提特利認為這有多個原因，包括他性格堅毅，來自福島的嚴格家庭背景，以及不想惹麻煩的天真個性，再加上日本武士精神的影響，讓他決心堅持到底。

【相關圖輯】美遊戲主播14年無執房 直播打掃驚見數百蛆蟲蠕動（點圖放大瀏覽）：

+ 7

將近30年後，濱津形容這個節目「殘酷」，「沒有快樂，也沒有自由」，「每週可能只有三到五分鐘的畫面是我的生活，而且經過剪輯，突顯了我贏得獎品時的喜悅」，「當然，觀眾會說，『看，他在做一些有趣和享受的事情』，但我的生活大部分時間都在受苦」。

儘管如此，濱津在紀錄片中並未對這段經歷表現出怨恨，提特利認為他現在處於一個非常正面的狀態。「當人們問他是否後悔時，他總是說，雖然不想再經歷一次，但如果沒有這段經歷，他就不會成為現在的自己」。

而且節目結束後，濱津被帶到一個由節目組搭建的房間，讓濱津本人以為又是另一個公寓，他也一如往常的脫掉衣服，不料下秒周圍牆壁被打開，他驚訝地發現自己處在一個充滿觀眾的舞台上，儘管觀眾高呼他的名字，但他本人卻呆愣在現場。紀錄片還跟隨濱津重獲自由後的生活，他利用獲得的名氣做善事，最終找到了成就感。

【相關圖輯】英國BBC紀錄片企鵝互相噴sss「世紀大戰」影片 觀眾不安食難下嚥（點圖放大瀏覽）：

+ 14

提特利表示，濱津覺得時機成熟，可以重新審視自己的故事，「他或許已經與過去和解了」。1990年代的節目製作規範與現在大不相同，現今觀眾也不太可能接受這種形式的節目。但這部紀錄片提出了一個值得思考的問題：娛樂的底線在哪裡？觀眾的胃口又該負多少責任？提特利說：「我希望人們能夠反思自己與社群媒體和真人秀節目的關係，以及作為觀眾和消費者，我們是否都是共犯。」

延伸閱讀：

「日本第一牛郎」羅蘭點名郭泓志適合當公關！ 遭KID逼聞腋下:蠻臭的

【本文獲「TVBS」授權轉載。】