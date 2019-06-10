美遊戲主播14年無執房　直播打掃驚見數百蛆蟲蠕動

美國一名電玩玩家，日前過生日當天，心血來潮直播打掃14年沒清掃過的房間，只見房間垃圾堆積如山，完全覆蓋地板，從沒吃完的薄餅，到長滿黴菌的鍋子甚至是爬滿蛆的垃圾袋，吸引大批粉絲前來觀賞。他們捐款鼓勵Jaegerrmeister徹底清掃房間；而Jaegerrmeister也不負眾望，在2天後展示打掃後，房間煥然一新。

【慎入】14年沒清理過的房間有多恐怖？（點圖瀏覽）↓↓↓

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《太陽報》報道，美國電玩玩家Jaegerrmeister，在自己Twitch頻道主要直播玩《魔獸世界》（World of Warcraft），3日剛好是Jaegerrmeister的生日，他心血來潮決定打掃房間，並在Twitch頻道上直播。

畫面中可見，Jaegerrmeister在粉絲的慫恿下，拿起攝影機在房間繞了一圈，除了價值數千英鎊的電腦媒體設備，包括5個熒幕和訂製鍵盤，一旁還可見以前用來阻擋房間樣貌的綠色布幕，而另一邊，放眼望去每一個角落都被堆滿垃圾。「我在2004年、2005年搬進這邊，我沒有打掃過，現在看起來很糟」。

Jaegerrmeister一邊打掃，一邊和粉絲分享發現了什麼噁心的垃圾，包括沒吃完的薄餅，發霉變成綠色的起司通心粉，甚至還在疑似死老鼠身下和各種垃圾袋中，發現好幾百隻活蛆，讓Jaegerrmeister自己都忍不住頻頻作嘔。

隨着Jaegerrmeister持續挑戰清掃房間，更多觀眾跑來關注收看，甚至還有不少粉絲捐款鼓勵他繼續打掃房間；接下來一連5天Jaegerrmeister持續直播清掃，最後展示出他打掃房間的成果，他已經把垃圾都清空，房間看起來煥然一新。

有趣的是，Jaegerrmeister的頻道訂閱人數，自他開始打掃後，大幅增加，有些他打掃的片段觀看人數，甚至比他直播玩遊戲影片還要多出上百倍。

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