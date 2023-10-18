攝影師爆BBC動物紀錄片「多次造假」　拍攝取巧博觀眾同情

《BBC》因拍攝眾多高品質的野生動物紀錄片而廣獲讚譽，但該公司的主持人兼野生動物攝影師亞辛（Hamza Yassin）自揭，他拍攝的許多野生動物鏡頭經過「戲劇化處理」，只為博取觀眾同情。



《每日郵報》報道，33歲的亞辛原先立志從事醫療工作，但因有閱讀障礙作罷。

之後他向艾登堡爵士（Sir David Attenborough，英國著名解說員）、「鱷魚先生」史蒂夫歐文（Stephen "Steve" Irwin）看齊，拍攝眾多動物紀錄片，包括《Springwatch》、《The Hunt》等，成為家喻戶曉的攝影師，還有真人秀明星。

【相關圖輯】英國BBC紀錄片企鵝互相噴sss「世紀大戰」影片 觀眾不安食難下嚥（點圖放大瀏覽）：

+ 14

近日他在切爾滕納姆文學節（Cheltenham Literature Festival，全球首個、舉辦時間最長的文學節）上表示，他拍攝獵豹家庭的次數很多，會刻意製造「戲劇性」鏡頭增加收視。

「豹媽媽生了3個孩子，我們稍微將鏡頭拉近只露出一個，然後鏡頭轉向一隻獅子，牠發出嘶吼聲，你（觀眾）就會聯想：『獅子殺死了小豹！』」

他表示：「5分鐘後我們將鏡頭拉遠，然後你（觀眾）會說，這都是一個快樂的故事。那（獅子吃豹）沒有發生，我們正在戲劇化我們所看到的事情……我想說實話，我想說的是這個世界正發生的事情。」

【相關圖輯】遭BBC主持人催迫譴責哈馬斯 巴勒斯坦大使「直線反擊」一針見血（點圖放大瀏覽）：

+ 27

其實，過去早有英媒爆料《BBC》紀錄片中的很多野生動物拍攝場景都是造假，例如艾登堡爵士製作的《冰凍星球》紀錄片，就曾被指控影片中北極熊出生的場景是在動物園中，而非野外拍攝。

此外，該公司還會在攝影棚為野生動物節目「配音」。面對造假風波，BBC則辯稱這是全行業的普遍做法。

延伸閱讀：

Uber執行長親自送餐載客檢討APP 曝當司機辛酸：險沒命

【本文獲「TVBS」授權轉載。】