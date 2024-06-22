德國副總理訪華晤金壯龍　簽署成立中德工業減碳工作小組聲明

6月22日，中國工業與資訊化部長金壯龍在北京會見德國副總理兼經濟與氣候保護部部長哈貝克（Robert Habeck）一行，雙方共同簽署《關於成立中德工業減碳工作小組的聯合意向聲明》。



根據中國工業與資訊化部微信公眾號工信微報，金壯龍表示，今年是中德建立全方位戰略夥伴關係10周年，工業與資訊化部積極執行雙方領導人達成的重要共識，在智慧網絡汽車、工業綠色低碳等領域與德方加強務實合作。

2024年6月22日，中國工業與資訊化部長金壯龍在北京會見德國副總理兼經濟與氣候保護部部長哈貝克（Robert Habeck）一行，雙方共同簽署《關於成立中德工業減碳工作小組的聯合意向聲明》。（微信公眾號＠工信微報）

2024年6月22日，中國工業與資訊化部長金壯龍在北京會見德國副總理兼經濟與氣候保護部部長哈貝克（Robert Habeck）一行，雙方共同簽署《關於成立中德工業減碳工作小組的聯合意向聲明》。（微信公眾號＠工信微報）

金壯龍稱，長久以來，中方致力於高水準對外開放，為包括德國企業在內的外資企業在華發展營造良好營商環境，願與德方繼續保持密切聯繫，發揮互補優勢，挖掘合作潛能，取得更多豐碩成果。

哈貝克表示，德方期待與中方進一步進行工業和資訊化領域合作，希望未來雙方持續加強在綠色低碳、汽車等領域交流合作，實現互利發展。

工業和資訊化部相關司局負責人參加會見。