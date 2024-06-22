德國副總理訪華 稱中國是應對全球挑戰不可或缺合作夥伴
據德國經濟和氣候保護部網站消息，德國副總理兼經濟與氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）6月19日離開德國，啟程前往韓國和中國，他將於21日至23日訪問中國。
歐盟6月12日宣布擬對中國電動汽車加徵最高達38.1%的關稅，此舉引發德國汽車製造商的普遍反對和憂慮，哈貝克也曾公開反對歐盟將懲罰性關稅作為最後手段。路透社19日指出，哈貝克此次訪華，希望緩解歐盟對中國電動汽車加徵高額關稅的後續影響，同時深化兩國經濟關係。
據德國經濟和氣候保護部網站19日發布的新聞稿，哈貝克表示：「中國是（德國）應對氣候變化等全球挑戰不可或缺的合作夥伴……同時，中國作為生產基地、創新中心以及採購和銷售市場，對許多德國企業來說仍然非常重要。」
「因此，我們必須要保持對話，討論公平和平等的競爭條件，這非常重要。」哈貝克說。
新聞稿指，哈貝克訪華期間將和中方討論雙邊關係，當前的經濟、能源和氣候政策問題。除了北京，他也將訪問上海和杭州。一個德國商業代表團將和哈貝克一同到訪中國，該代表團主要由中型企業組成，涵蓋醫療、汽車工業、金屬加工、氣候和信息技術等領域。
中國是德國最大貿易夥伴。根據德國聯邦統計局今年2月公布的數據，2023年德國和中國的雙邊貿易額為2531億歐元（約2.11萬億港元）。其中，2023年德國從中國進口額為1557億歐元（約1.3萬億港元），德國向中國出口額為973億歐元（約8121億港元）。
哈貝克此次出訪的前一周，歐盟委員會發布關於對華電動汽車反補貼調查的初裁披露結果，擬對從中國進口的電動汽車徵收17.4%至38.1%不等的臨時反補貼稅。如果歐盟無法與中方通過談判達成解決方案，加徵關稅的舉措將從7月4日起生效。
此舉遭到德國汽車製造商強烈反對，他們擔心中方的反制措施可能會損害德企在華業務。2023年，德國汽車製造商近三分之一的銷售額來自中國。中國還是德國三大汽車製造商大眾（Volkswagen）、寶馬（BMW）、奔馳（Mercedes-Benz）的最大單一市場。
德國汽車工業協會（Verband der Automobilindustrie，簡稱VDA）主席穆勒（Hildegard Müller）表示：「這一措施進一步增加全球貿易衝突的風險……相關措施造成的潛在損害可能大於對歐洲，特別是對德國汽車工業的潛在益處。」
路透社此前報道，在歐盟宣布將對華電動汽車徵收高額關稅後，德國朔爾茨（Olaf Scholz）政府正在推動「友好」解決方案。「沒有人希望與中國打貿易戰。」德國數碼化和交通部長維辛（Volker Wissing）說，「這對德國來說將是一場災難，對歐盟也沒有好處。」哈貝克當時也表示，「現在有機會嘗試並希望成功阻止」關稅不斷升級的威脅。
彭博社引述知情人士表示，德國政府正努力阻止歐盟對中國電動汽車徵收的新關稅生效，或者至少降低稅率。
德國經濟和氣候保護部發言人表示，哈貝克訪華期間將「無可避免」談到近期歐盟計劃對中國電動汽車加徵關稅的問題，但他不代表歐盟委員會進行發言或談判。
德國中小企業協會（DMB）經濟政策顧問舍諾夫斯基（Patrick Schoenowski）表示：「哈貝克應該成為歐盟和中國之間的調解人，儘早解決貿易爭端，維護德國中小企業的利益。」
關於中方是否會反制歐盟對中國電動汽車加徵關稅，中國外交部發言人林劍13日表示，中方有必須捍衛的原則，那就是世貿組織規則和市場原則，也有必須維護的利益，那就是中國電動汽車產業和企業的合法權益。為此我們將堅決採取一切必要措施。
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