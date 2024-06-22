德國副總理訪華　稱中國是應對全球挑戰不可或缺合作夥伴

據德國經濟和氣候保護部網站消息，德國副總理兼經濟與氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）6月19日離開德國，啟程前往韓國和中國，他將於21日至23日訪問中國。



歐盟6月12日宣布擬對中國電動汽車加徵最高達38.1%的關稅，此舉引發德國汽車製造商的普遍反對和憂慮，哈貝克也曾公開反對歐盟將懲罰性關稅作為最後手段。路透社19日指出，哈貝克此次訪華，希望緩解歐盟對中國電動汽車加徵高額關稅的後續影響，同時深化兩國經濟關係。

據德國經濟和氣候保護部網站19日發布的新聞稿，哈貝克表示：「中國是（德國）應對氣候變化等全球挑戰不可或缺的合作夥伴……同時，中國作為生產基地、創新中心以及採購和銷售市場，對許多德國企業來說仍然非常重要。」

「因此，我們必須要保持對話，討論公平和平等的競爭條件，這非常重要。」哈貝克說。

2024年6月22日上午，中國國家發展改革委主任鄭柵潔在北京會見德國副總理兼經濟與氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）。（網上圖片）

新聞稿指，哈貝克訪華期間將和中方討論雙邊關係，當前的經濟、能源和氣候政策問題。除了北京，他也將訪問上海和杭州。一個德國商業代表團將和哈貝克一同到訪中國，該代表團主要由中型企業組成，涵蓋醫療、汽車工業、金屬加工、氣候和信息技術等領域。

中國是德國最大貿易夥伴。根據德國聯邦統計局今年2月公布的數據，2023年德國和中國的雙邊貿易額為2531億歐元（約2.11萬億港元）。其中，2023年德國從中國進口額為1557億歐元（約1.3萬億港元），德國向中國出口額為973億歐元（約8121億港元）。

哈貝克此次出訪的前一周，歐盟委員會發布關於對華電動汽車反補貼調查的初裁披露結果，擬對從中國進口的電動汽車徵收17.4%至38.1%不等的臨時反補貼稅。如果歐盟無法與中方通過談判達成解決方案，加徵關稅的舉措將從7月4日起生效。

中國電動車・中國製汽車・中國製造・中國新能源汽車・中國汽車出口：2024年3月20日，鏡頭下意大利米蘭比亞迪和Autotorino門市內一輛比亞迪Atto 3 。（Reuters）

此舉遭到德國汽車製造商強烈反對，他們擔心中方的反制措施可能會損害德企在華業務。2023年，德國汽車製造商近三分之一的銷售額來自中國。中國還是德國三大汽車製造商大眾（Volkswagen）、寶馬（BMW）、奔馳（Mercedes-Benz）的最大單一市場。

德國汽車工業協會（Verband der Automobilindustrie，簡稱VDA）主席穆勒（Hildegard Müller）表示：「這一措施進一步增加全球貿易衝突的風險……相關措施造成的潛在損害可能大於對歐洲，特別是對德國汽車工業的潛在益處。」

路透社此前報道，在歐盟宣布將對華電動汽車徵收高額關稅後，德國朔爾茨（Olaf Scholz）政府正在推動「友好」解決方案。「沒有人希望與中國打貿易戰。」德國數碼化和交通部長維辛（Volker Wissing）說，「這對德國來說將是一場災難，對歐盟也沒有好處。」哈貝克當時也表示，「現在有機會嘗試並希望成功阻止」關稅不斷升級的威脅。

2024年6月8日，德國總理肖爾茨 (Olaf Scholz) 在出席歐寶汽車公司125周年慶典期間，前往參觀歐寶工廠並與工廠員工合照。（Reuters）

彭博社引述知情人士表示，德國政府正努力阻止歐盟對中國電動汽車徵收的新關稅生效，或者至少降低稅率。

德國經濟和氣候保護部發言人表示，哈貝克訪華期間將「無可避免」談到近期歐盟計劃對中國電動汽車加徵關稅的問題，但他不代表歐盟委員會進行發言或談判。

德國中小企業協會（DMB）經濟政策顧問舍諾夫斯基（Patrick Schoenowski）表示：「哈貝克應該成為歐盟和中國之間的調解人，儘早解決貿易爭端，維護德國中小企業的利益。」

關於中方是否會反制歐盟對中國電動汽車加徵關稅，中國外交部發言人林劍13日表示，中方有必須捍衛的原則，那就是世貿組織規則和市場原則，也有必須維護的利益，那就是中國電動汽車產業和企業的合法權益。為此我們將堅決採取一切必要措施。

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