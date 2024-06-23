美國助理國務卿：憂慮南海局勢　稱中國在爭議水域舉動破壞穩定

美國負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink ）星期六（6月22日）在訪問越南河內期間說，南海局勢令人深感擔憂，中國最近在有爭議的水域採取的行動「嚴重破壞了穩定」。



路透社報道，康達在簡報會上說：「我們認為，中國對菲律賓採取的行動，特別是其最近在阿雲津礁（Second Thomas Shoal，中國稱仁愛礁）附近採取的行動，是不負責任的、侵略性的、危險的，嚴重破壞了穩定。

「我們將繼續與我們的菲律賓盟友站在一起。」他說，華盛頓已在公開和私下向北京明確表態，美國與菲律賓的共同防禦條約是「堅定不移的」。

康達說：「我們認為，包括中國在內的該地區的每個國家都需要尊重國際法，需要在海事領域採取負責任的行為。」

圖為2024年4月15日，外交部副部長馬朝旭會見美國駐華大使伯恩斯、美國國務院亞太事務助卿康達、白官國安會中國事務高級主任貝莎蘭。（外交部圖片）

康達星期五（21日）抵達河內，此前俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問越南，此舉遭到華盛頓的嚴厲批評。

當被問及他對越南外交政策及其接待普京的看法時，康達說：「只有越南才能決定如何最好地維護其主權和推進其利益。」

去年9月，美國總統拜登（Joe Bdien）訪問河內時，越南和美國正式將兩國關係升級為全面戰略夥伴關係。

康達說，雙邊關係升級是「歷史性和重大的」，他希望能保持勢頭，確保所有達成的協議都得到實施。「我們仍然相信，這是美越夥伴最牢固的時刻。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

