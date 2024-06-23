美國助理國務卿：憂慮南海局勢　稱中國在爭議水域舉動破壞穩定

撰文：聯合早報
出版：更新：

美國負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink ）星期六（6月22日）在訪問越南河內期間說，南海局勢令人深感擔憂，中國最近在有爭議的水域採取的行動「嚴重破壞了穩定」。

路透社報道，康達在簡報會上說：「我們認為，中國對菲律賓採取的行動，特別是其最近在阿雲津礁（Second Thomas Shoal，中國稱仁愛礁）附近採取的行動，是不負責任的、侵略性的、危險的，嚴重破壞了穩定。

「我們將繼續與我們的菲律賓盟友站在一起。」他說，華盛頓已在公開和私下向北京明確表態，美國與菲律賓的共同防禦條約是「堅定不移的」。

康達說：「我們認為，包括中國在內的該地區的每個國家都需要尊重國際法，需要在海事領域採取負責任的行為。」

圖為2024年4月15日，外交部副部長馬朝旭會見美國駐華大使伯恩斯、美國國務院亞太事務助卿康達、白官國安會中國事務高級主任貝莎蘭。（外交部圖片）

康達星期五（21日）抵達河內，此前俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問越南，此舉遭到華盛頓的嚴厲批評。

當被問及他對越南外交政策及其接待普京的看法時，康達說：「只有越南才能決定如何最好地維護其主權和推進其利益。」

去年9月，美國總統拜登（Joe Bdien）訪問河內時，越南和美國正式將兩國關係升級為全面戰略夥伴關係。

康達說，雙邊關係升級是「歷史性和重大的」，他希望能保持勢頭，確保所有達成的協議都得到實施。「我們仍然相信，這是美越夥伴最牢固的時刻。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

普京前腳訪問越南　美國後腳宣布派助理國務卿赴河內布林肯與菲外長通電話　稱中方南海登船檢查破壞地區域和平穩定菲反駁中國海警指船隻危險接近　美國務院批評中方令南海緊張升級
美國
中美關係
越南
南海
東南亞