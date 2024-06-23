瑞士遭受30年一遇暴雨侵襲　山泥傾瀉致3人失蹤

瑞士6月21日受到暴雨侵襲，造成當地西南部出現洪水和山泥傾瀉，目前有3人下落不明，救援部門派出直升機、無人機和搜索犬到場搜救。



路透社22日報道，瑞士氣象部門指，格里松州（Grisons）梅索爾奇纳（Mesolcina）河谷錄得124毫米雨量，其中在一小時的雨量更達63毫米。

瑞士6月21日受暴雨影響，阿爾卑斯山馬特洪峰（Matterhorn）山腳的小鎮策馬特（Zermatt）河水暴漲。 （Yury Liberau/via REUTERS）

氣象部門發言人表示，導致山泥傾瀉的原因並不是雨水的份量，而是與雨水集中在如此短時間有關，形容這種雨水集中情況只會每30年發生。

梅索爾奇纳河谷多段河堤被沖毀，導致道路、田野和村莊被瓦礫和泥土等掩蓋。格里松州警方指，索爾特（Sorte）村有三間房屋和三架汽車被沖走，兩名警員及時逃生。

而在南部城巿盧加諾（Lugano）附近就一度傳出有4人失蹤，當局在瓦礫中救出一名女性，並尋找其餘3人的下落。警方估計事發時3人可能留在屋內。

目前格里松州有多處道路封閉，另外有5條村莊停電；而在西部的瓦萊州（Valais），暴雨引起水浸和山泥傾瀉，有230名民眾在21日需要疏散。

瑞士聯邦主席阿姆赫德（Viola Amherd）在社交平台X發文，稱對嚴重天氣造成破壞的規模感到震驚。她亦向所有受影響人士表達慰問，並感謝救援人員在這個艱難時刻的不眠不休的努力。