美國大選｜特朗普稱有副手人選＋1個貼士　「最後兩強」是他們？

美國前總統共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月22日表示，他已選定副總統候選人，但尚未將決定告知競逐這個職位的共和黨人。



彭博社引述美國國家廣播公司（NBC）報道指，特朗普6月22日在費城一家牛扒餐廳停留時表示，他的競選搭檔將會在27日親身出席在亞特蘭大（Atlanta）舉行的總統辯論。

儘管這次總統電視辯論不對民眾開放，但幾名共和黨副總統候選人預計將在辯論現場亮相，包括北達科他州州長伯古姆（Doug Burgum）、佛羅里達州參議員盧比奧（Marco Rubio）和俄亥俄州參議員萬斯（James David Vance）。

2023年6月7日，美國北達科他州州長伯古姆（Doug Burgum）宣布競選總統，投入共和黨內提名初選。（路透社）

美國佛羅里達州共和黨籍參議員盧比奧（Marco Rubio）。（Marco Rubio網站）

熟悉選拔過程的消息人士告訴全國廣播公司（NBC），北達科他州州長伯古姆和俄亥俄州參議員萬斯被認為是前兩名決賽入圍者。盧比歐仍在考慮之中，儘管憲法問題要求川普或盧比歐在佛羅裡達州以外的地方居住。

特朗普曾表示，於7月15日在密爾沃基出席共和黨代表大會上，或是在大會召開前宣布自己的副手人選。

本文獲《聯合早報》授權轉載



2020年10月22日，在美國田納西州舉行的第二場總統辯論中，民主黨候選人前副總統拜登與共和黨候選人時任美國總統特朗普進行辯論。（Reuters）

圖為美國專欄作家卡羅爾（E. Jean Carroll）2023年4月26日抵達紐約曼哈頓聯邦法院，準備就指控前總統特朗普（Donald Trump）強姦罪一案出庭作證。（Reuters）

特朗普被認定性虐待和誹謗罪名成立，賠付卡羅爾500萬美元。專欄作家扳倒了美國前總統，這是載入美國史冊的一刻。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

延伸閱讀：拜登被指「金魚佬」上身 作勢咬女童肩＋索吻 秒遭嫌棄畫面瘋傳