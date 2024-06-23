美國大選｜首場辯論倒數5天　備戰過程曝光　美媒：拜登閉關特訓

美國有線新聞網絡（CNN）6月27日晚上9時（香港時間28日早上9時）舉行2024年美國總統大選的首場電視辯論，代表民主黨的總統拜登（Joe Biden）與代表共和黨的前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在這場辯論前採取截然不同的備戰方法。拜登提前一週進駐大衛營（Camp David，又譯戴維營）與幕僚閉關，展開密集式討論和彩排。反觀特朗普除了私下和幕僚商討政策外，還會繼續公開競選活動。



這場辯論在亞特蘭大舉行，據美媒報道，總統拜登20日晚上抵達大衛營，預料在27日前都會留在當地與幕僚閉關，為辯論進行密集式的政策討論和辯論彩排。

2024年6月20日，美國總統拜登從空軍一號落機，準備登上海軍陸戰隊一號前往大衛營。（Reuters）

拜登的幕僚私下暗示他在辯論台上將會對特朗普嚴詞譴責，甚至會用「已被定罪的罪犯」去稱呼對手。

一位不具名的政策顧問指出，拜登最近對特朗普的批評言論變得愈來愈鏗鏘有力，並打算將這種風格貫徹到辯論中。這位顧問表示，與特朗普相比，拜登試圖將自己塑造成「睿智而穩健的領導人」。

美國前總統共和黨總統候選人特朗普2024年6月22日在美國賓夕法尼亞州費城舉行的競選活動中做出指向台下群眾的手勢。（Reuters）

反觀向來自信過人的特朗普，過往一直被認為不會為這類辯論做任何正式準備。事實上，他以自己獨有的方式備戰。這位前總統並不會花大量的時間去研讀政策文件或進行任何模擬彩排，他預計會與幕僚和盟友就政策和競選策略進行一系列的對話作為準備。

特朗普也將在未來數天繼續公開競選活動。

特朗普陣營同時暗示，特朗普極有可能會在辯論中提及拜登的兒子亨特（Hunter Biden）。亨特6月11日被美國法院裁定非法購買及管有槍械的3項罪名全部成立。

2024年6月11日，美國總統拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）的非法擁槍案續審，亨特由妻子梅莉莎（Melissa Cohen）陪同抵達法院。（Reuters）

預料拜登和特朗普都將就特朗普的定罪和官司纏身，以及拜登兒子的定罪和過往的不光彩紀錄激烈交鋒。

特朗普競選團隊的高級顧問米勒（Jason Miller）強調：「特朗普每週接受多次艱難的採訪，並在集會上發表長篇演講，展示了精英級的耐力。」

他補充道：「特朗普不需要像拜登那樣接受工作人員安排或注射化學藥物。」

這場萬眾矚目辯論的兩位主角都年事已高，拜登今年年底將滿82歲，而特朗普則已屆78歲，這是有史以來最年長的一場白宮之爭，而許多民眾都質疑他們的認知能力是否可以勝任總統一職。