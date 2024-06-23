遊日本注意｜北海道擬徵「住宿稅」　日媒：部份旅客或遇雙重徵稅

日本北海道知事鈴木直道6月21日在議會會議上表示，將加速討論引入「住宿稅」，正考慮的方案是依據遊客入住酒店的房價而決定徵收稅款金額，每晚金額由100至500日圓（約4.8至24.3港元）不等。日媒指，官員冀2026年春季開始實施。



北海道政府正考慮的方案是若遊客入住的每晚酒店房費為不足2萬日圓（約977港元）時，稅款為每晚100日圓（約4.8港元），若房費為超過2萬至不足5萬日圓（977至2442港元），則收取每晚200日圓（約9.6港元），若房費為超過5萬日圓（逾2442港元），則徵收每晚500日圓（24.3港元）。

圖為日本新雪谷大雪，攝於2019年12月5日。（Getty）

日媒22日報道指，北海道政府冀2026年春季開始實施。

日媒：部份旅客或遇雙重徵稅

報道指，由於北海道內部份地方政府也有收取住宿稅的計劃，旅客未來有可能被雙重徵稅，例如北海道新雪谷町（又稱二世古町）計劃11月開始徵稅，將依據酒店房價高低收取費用，最多每晚徵2,000日圓（約97港元）。若然北海道政府未來也徵稅的話，意味在新雪谷町的旅客每晚最高可被徵2,500日圓（約121港元）。

圖為2021年1月28日，日本新雪谷，希爾頓酒店在本地小村莊後方若隱若現。（Getty）

日媒19日引述日本觀光廳數據指，外國遊客在2023年的住宿費比2019年增長59%，達到69,746日圓（約3,399.28港元）。