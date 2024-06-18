日本旅遊注意｜餐廳擬採雙重價格制　同樣食物「外國遊客收更貴」

日本觀光景點遊客人數爆量，除了各地開始討論應對「觀光公害」（overtourism）方法之外，餐飲業正在擬定策略，針對旅遊景點採用「雙重價格制」，要在不疏遠當地日本顧客的情況下，從大量湧入的外國遊客身上賺錢。



日經亞洲18日報道，東京豐洲市場最新設施「千客萬來」今年2月開幕之後，此處大約50間餐廳都擠滿外國觀光客，提供各種美食，包括一碗要價1萬日圓（約494港元）的海膽丼，價格甚至比高檔銀座地區還要高。

【相關圖輯】東京新景點豐洲市場「千客萬來」 有魚生吃還有露天溫泉

【延伸閱讀】東京豐洲市場「千客萬來」2月開幕 有魚生吃還有露天溫泉

點圖放大瀏覽：

+ 21

然而這裏幾乎看不到當地批發市場的工作者或是消費者，如今的餐飲業正把目光放在旅客身上。

大型連鎖餐廳和民會長兼社長渡邊美樹（Miki Watanabe）表示，日本當地人不會花錢買3000日圓（約148港元）的烤串，但來到日本的觀光客會說便宜然後掏錢買來吃。

和民只會在預計有外籍旅客需求的地點開設餐廳，去年11月，和民在築地開立一間專賣和牛烤串的外賣店，在今年4月的外國遊客銷售額增加76%，創下有史以來最大增幅。

【延伸閱讀】築地逼爆！遊客竟多過場內市場搬遷前 人龍由壽司名店轉至它們！

【延伸閱讀】築地逼爆！遊客竟多過場內市場搬遷前 人龍由壽司名店轉至它們！

位於東京都中央區的原築地市場搬遷至江東區的豐洲之後，築地場外市場的去向一度為人們所擔心。疫情下的入境限制措施放寬後，以訪日遊客為主，前來品嘗海鮮的人們連日來將這裡擠得水泄不通，甚至比場內市場搬遷前更加熱鬧。（nippon.com授權使用）

點圖放大瀏覽：

+ 13

然而除非這間餐廳也能迎合日本當地人的口味，否則很難擴張，這其中一個可能的解決方案就是雙重價格制。舉例來說，澀谷居酒屋Tamatebako針對日本人與外國旅客提供不同價格，日本人花5980日圓（約295港元）就能吃到的60種餐點無限暢飲海鮮套餐，外籍旅客要付6980日圓（約344港元）才能享用。

店家說明：「考量到替外國旅客服務的成本，我們別無選擇，只能提高價格。」針對此狀況，有香港人表明並不介意：「如果我想在家鄉（香港）吃到同樣的食物，大約要花2倍的錢。」

律師Shohei Furukawa表示，只要價格標示清楚，雙重價格制就不會有法律問題，完全取決於消費者能否接受。

【延伸閱讀】日本東京迪士尼神話破滅？當地人數疫後3宗罪 演員表現令人O嘴

【延伸閱讀】日本東京迪士尼神話破滅？當地人數疫後3宗罪 演員表現令人O嘴

點圖放大閱讀：

+ 17

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】