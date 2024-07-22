日本旅遊一肚火！網民列旅伴4大犯眾憎惡行　嫌三嫌四不是最討厭

到外地旅遊的時候，如果身旁同行者出現NG行為，不免打亂美好興致。



一名台灣網友就抱怨自己的旅伴有4大伏位，包括不幫忙安排行程、時常任意行動，在迪士尼狂學櫻花妹講「卡哇伊（日文，意即可愛）」，甚至還酸言酸語：

有什麼值得好逛的？不想去。

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一名台灣網友在PTT心情版發文透露，自己剛從日本東京旅遊回來，過程中發生了許多不愉快的事。她安排了整趟行程並帶路，有時搞不清楚方向會請旅伴幫忙查，對方用導航憑感覺走，她擔心走錯便詢問路人，得知方向確實一樣，旅伴就得意說：

妳看我查的是對的吧！

原PO續指，逛迪士尼的紀念品商店的時候，有很多日本女生一直說「卡哇伊」，旅伴聽見後跟著模仿，走到哪就說到哪。她很反感旅伴肆意開玩笑，後來受不了直言：

你這樣子真的很討人厭

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而旅伴的伏位還包括「常常不說一聲就走離開我的視線範圍，打電話也不接，我要找半天，才發現他走到別的地方逛街或者拍照」、「不看行程表，常常問這個地方有值得逛嗎？台場有什麼好逛的，我不想去」，最後她火大抱怨：

我們是不是不適合一起旅行？

對此，一票網友們猜測旅伴就是原PO的男友，並直呼太傻眼：

「對方男的，妳是女的，看文章不難分辨」

「看到白目的就是男的啊」

「一看就知道女的排（行程），男的男友吧」

「妳就是負責付錢的」

「拒絕往來，爛透了」

「事前規劃行程時不講，人都飛到國外了才在抱怨」

「自助旅真的是認清朋友戀人最好方法」

「人生很短，不要勉強自己跟不合的人在一起」

「不適合一起出國，如果有考慮要結婚，我勸妳放棄」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】