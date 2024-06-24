日圓持續貶值變相壓低薪水　外國人才望而卻步

日圓快速貶值導致日本進口商品更為昂貴，也使在日本工作的工資換算成美元後相較減少，讓外國人才對日本望而卻步，而出國留學的日本學生也面對挑戰。



日圓近期持續走低，目前1美元（約7.8港元）可兌近160日圓，而1港元則可兌20.46日圓。

圖為2022年6月16日路透社拍攝設計圖片，相中可見日圓和美元紙幣以及貨幣匯率折線圖表。（Reuters）

《日經亞洲》報道，在上海舉行的一次活動中，有學生尖銳地詢問日本招聘公司Asia to Japan總裁正戶三平：「你的年收入是多少？在東京年薪300萬日圓（約14.66萬港元）足夠生活嗎？」

當正戶三平解釋東京的生活成本和工作第一年可能拿到的薪水時，學生們的表情變得沮喪起來。

正戶三平說，日圓貶值是「最後一擊」，導致日本企業無法吸引來自中國、台灣和韓國的優秀學生。

圖為2024年5月2日，日本東京，一名男子走過顯示目前日圓兌換其他國家貨幣匯率的熒幕。（Reuters）

同其他發達國家比較，日本的工資向來偏低。根據經濟合作與發展組織（OECD）最新數據，日本按美元計算的平均工資在38個國家中排名第25位。

圖為經濟合作與發展組織（OECD）所做統計，數據顯示日本2022年的平均年收入為4.1509萬美元（約32.4萬港元）（OECD截圖）

隨着日本就業機會的吸引力減弱，日本年輕人也選擇轉向海外，而最受歡迎的打工目的地是澳洲。澳洲的全國最低時薪為23.23澳元（約120.45港元）。

截至2023年6月，一年內共有近1.4萬名日本人得到打工度假簽證，是自2006年以來最高的。打工度假協會的一名代表說：「許多日本人在國外餐館、服裝店或農場工作，每年可存100萬至200萬日圓（約4.89萬至9.77萬港元）。」

然而，日圓貶值，加上生活費和其他費用持續上漲，導致出國留學的日本學生人數正在減少。

準備2024年9月到韓國上語言學校的渡邊真子說，她一年的學費和宿舍費將超過1000萬韓圜（約5.62萬港元），而目前韓圜對日圓的匯率為0.12，比一年前來得高。渡邊的年支出因此增加了超過15萬日圓（約7.33萬港元）。她不禁感嘆：「我應該早點換錢。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

