日元如何變成了美元的替死鬼？│專家有話說

最近日元兑美元跌穿158兌1，是34年以來的最低。這種趨勢形成了強大慣性，讓許多試圖抄底日元的人變成了投機耗材。這背後是怎樣的邏輯呢？



作者：鄒天石教授，旅美地緣政治學家、海南一帶一路研究院特約研究員



首先我們要理解為什麼美元需要「替死鬼」，而且多多益善。與許多人理解不同，美元不是財富載體，也不是債權載體，而是一種債務記賬符號，是美國國債的債務憑證而已。當美國經濟足夠強大，保證兑現所有美國債務憑證時，這種借條才具有合法性和保值價值，才會成為有效抵押物而形成美元資產流動性，解決全球債務和債權之間的關係轉換問題。

可是如今中國變成了世界上最大的國際貿易國，中國製造業規模是美歐日的總和還有餘，這意味着美國需要中國貨品背書美國債務，沒有中國製造也就無法形成完整的美債的抵押品價值。日本產品曾扮演當今中國產品的角色，可是如今日本產業鏈被中國產品打的百孔千瘡，變成了貿易逆差國，卻不得不按照美國人的命令繼續購買美債，由此出現了一個奇葩現象，即日本人不得不把大量日元無利息貸給美國人用來做空日元，同時還不得不拋售日元購入美元用來購買美債，形成了「債匯雙殺」慘劇效果。

在這場危機中，中國人民幣匯率保持了非常堅挺的姿態，一是人民幣並非自由兑換貨幣，離岸人民幣市場規模較小，受美元衝擊比較小，而其他亞洲貨幣都已經苦苦掙扎，二是中國產品出口創匯三十年，在海外形成了一個巨大的「中國美元圈子」，這個圈子已經成為全球離岸美元最大的載體，超越了歐洲美元、石油美元、日本美元，以固定資產和流動資產方式遍佈全球，美元加息縮表則「中國美元」順勢而為搶購各國低價優質資產，美元減息則「中國美元」借力打力運用金融槓桿壯大經營規模，讓美國對中國人民幣無從下手，氣得乾瞪眼。畢竟日本是美國的金融殖民地，中國是獨立國家，而且是超級產能巨無霸。

大家一定好奇中國是如何做到這點的。筆者年輕時聽一位老領導人說：「我們搞改革開放就是要把中國人才當成種子撒到全世界，借用西方土壤長大成才，不斷繁衍壯大。」 別以為中國當時很窮，但中國領導人極其富有遠見卓識，歷史證明了這一點。四十年一路走來，貪官污吏和部分富人掏空中國的事情不斷發生，但這些不是主流，更多的是中國人才輩出，不斷為中國產業鏈添磚加瓦。別看美國用花花紙換取了中國人的血汗真金白銀，中國人埋頭工作甘願當打工仔，但最後還是中國人贏了！美國對中國形成了嚴重依賴，白白獲取中國廉價產品導致美國製造業空心化，也導致美元人民幣化。

美元表面上依然是世界公共貨幣，美國國債依然是美元的價值抵押品，然而每張美元上都隱藏着「中國銀行兑現承諾」的鋼印，沒有這個鋼印美元只是一種債務記賬工具，和其他國家貨幣沒有兩樣。如果美國拿美元霸權大棒威脅中國，要把中國踢出SWIFT系統，等於提前宣告美元大貶值開始，給中國營造「中國美元體系」一個重大機遇，這會導致美國美元變成「醜元」，讓人民幣變成「中國美元」。總結起來，我們要走「中國美元」道路，讓美國美元沒路可走！

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