俄羅斯達吉斯坦恐襲　19死包括神父　街頭槍戰畫面曝光

俄羅斯北高加索地區達吉斯坦共和國（Republic of Dagestan）於6月23日同一時間、不同地點遭遇恐怖攻擊，多名槍手分別在馬哈奇卡拉（Makhachkala）與當地沿海城市傑爾賓特（Derbent）開火，襲擊猶太會堂、東正教教堂與交通警察哨所，造成至少19名警員與平民喪命，其中包括1名神父。



路透社指出，達吉斯坦領導人梅利科夫（Sergei Melikov）於6月24日稍早已在社群媒體證實消息，俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）也定調是恐怖攻擊，並宣布展開刑事調查。

遭襲擊的是傑爾賓特市與馬哈奇卡拉市的東正教教堂、猶太會堂和一處交通警察檢查站。（Reuters）

美聯社指出，目前沒有任何組織聲稱對恐怖攻擊負責，但是梅利科夫稱當局已經掌握幕後主使，並且在沒有援引證據的情況下表示襲擊可能來自國外，並提到克里姆林宮所謂的烏克蘭「特別軍事行動」，顯然試圖將恐怖攻擊連結烏克蘭。

俄國官媒塔斯社引述當局執法機關消息人士，一名達吉斯坦官員遭拘留，該官員之子涉嫌參與恐怖攻擊。

另外，梅利科夫稱6名槍手在駁火過程中彈身亡；俄國若干官媒則引述國家反恐委員會（National Anti-Terrorist Committee）指出5名槍手遭擊斃。

目前尚無法確定具體傷亡人數，也不清楚發動攻擊的武裝分子人數。

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