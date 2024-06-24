俄羅斯達吉斯坦連環恐襲17死包括15警　5槍手當場伏法

俄羅斯內務部6月23日證實，南部北高加索達吉斯坦（Dagestan）多處遇襲，包括一座猶太教堂、一座東正教教堂和警察局，路透社24日引述通訊社稱，案中至少17人死亡，包括2名平民及15名警員，另外國家反恐委員會（National Anti-Terrorism Committe，暫譯）稱，涉案5名槍手當場伏法。



據報道，一名東正教牧師也被殺。

俄內政部表示，武裝分子的身份仍在調查中。俄羅斯國家反恐委員會發聲明，將事件定義為恐怖襲擊，達吉斯坦地區已經進入反恐狀態。

俄媒稱，槍手是國際恐怖主義組織的支持者，但未提及組織名稱。

達吉斯坦地方政府負責人誓言將厲懲罰「進行這些令人作嘔的行為的幕後黑手」。

路透社24日報道，其中在達吉斯坦的傑爾賓特市（Derbent），一座猶太教堂爆發槍戰，一名警官被殺。社交平台流傳消息稱，一群身份不明的武裝分子襲擊猶太教堂，與警方爆發槍戰，建築物其後冒煙。

另外，當局指當地獲聯合國教科文組織（UNESCO）列為文化遺產的東正教教堂，也有警員與施襲者交火。據指出，教堂內一名神職人員被割喉。此外，同屬達吉斯坦主要城市的馬哈奇卡拉（Makhachkala），有警察局受襲。

沙特國營阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）23日稱，以色列外交部表示傑爾賓特的猶太教堂已被夷為平地。聲明稱，據信當時猶太教堂內沒有信徒在內。

在2000年代，從車臣蔓極端主義叛亂的襲擊蔓延到動蕩不安的達吉斯坦，俄羅斯安全部隊積極行動，打擊該區極端主義分子。

以巴戰爭2023年10月7日起爆發後，揮舞巴勒斯坦旗幟的暴徒10月29日衝破玻璃門，硬闖馬哈奇卡拉機場，尋找乘特拉維夫航班抵達的以色列人和猶太人。