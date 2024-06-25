加拿大擬向中國電動車徵收新關稅 7月2日起展開30天諮詢期
加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）6月24日宣布，就有可能仿效美國及歐盟，對中國進口的電動車及電動車電池徵收新關稅開始為期30天的公眾諮詢期。
她說，諮詢期7月2日開始，以收集意見來確定加拿大政府應採取何種對策，應付加拿大所指的、中國電動車存在「產能過剩」問題。
她稱，該國可採取的措施包括徵收進口附加稅、取消中國電動車獲得聯邦消費者激勵的資格，以及對電動車產業在「加拿大更廣泛的投資限制」等。
她說，「不排除任何可能性，所有可能的工具[政府內部]都會討論」，包括提高關稅。
她指加拿大汽車工人和汽車產業，正面臨來自中國的不公平競爭。政府將決定如何應對中國「蓄意的、國家主導的電動車生產過剩政策」。她指責北京「利用全球經濟體系」，使用「非常有問題」的標準生產廉價電動車並傾銷到全球市場，削弱加拿大在的全球潔淨能源汽車業中的競爭潛力。
彭博社6月21日引述消息指，加拿大準備向中國電動車加徵關稅。
彭博社引述知情人士透露，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）的政府正準備跟隨美國、歐盟的腳步，對中國製造的電動車加徵新關稅。
報道指，政府仍需就如何進一步採取行動作出最終決定，但可能很快就會就此宣布展開公眾諮詢。
彭博社5月18日報道，加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）在秘魯參加亞太經濟合作論壇會議期間接受電話採訪時說：「我們正在非常仔細地研究這一問題，我們與美國夥伴進行了公開對話。」
美國白宮5月14日宣布把中國電動車關稅稅率提升至原來的2倍、達100%。加拿大目前只對中國汽車徵收6%的小額關稅。被問及上升幅度會否與美國保持一致時，伍鳳儀重申，加拿大政府正與美國官員進行討論，「我們絕對在考慮這個問題」。
歐盟委員會6月12日公布針對中國產純電動車的臨時關稅，在原有10％關稅之上再附加17.4％至38.1％不等的懲罰性關稅。