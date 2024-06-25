加拿大擬向中國電動車徵收新關稅　7月2日起展開30天諮詢期

加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）6月24日宣布，就有可能仿效美國及歐盟，對中國進口的電動車及電動車電池徵收新關稅開始為期30天的公眾諮詢期。



她說，諮詢期7月2日開始，以收集意見來確定加拿大政府應採取何種對策，應付加拿大所指的、中國電動車存在「產能過剩」問題。

她稱，該國可採取的措施包括徵收進口附加稅、取消中國電動車獲得聯邦消費者激勵的資格，以及對電動車產業在「加拿大更廣泛的投資限制」等。

她說，「不排除任何可能性，所有可能的工具[政府內部]都會討論」，包括提高關稅。

她指加拿大汽車工人和汽車產業，正面臨來自中國的不公平競爭。政府將決定如何應對中國「蓄意的、國家主導的電動車生產過剩政策」。她指責北京「利用全球經濟體系」，使用「非常有問題」的標準生產廉價電動車並傾銷到全球市場，削弱加拿大在的全球潔淨能源汽車業中的競爭潛力。

2024年1月29日，加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）會見記者。（Reuters）

中加關係：圖為2016年9月4日，加拿大總理杜魯多到中國杭州出席G20峰會，與中國國家主席習近平握手合照。（Getty）

彭博社6月21日引述消息指，加拿大準備向中國電動車加徵關稅。

彭博社引述知情人士透露，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）的政府正準備跟隨美國、歐盟的腳步，對中國製造的電動車加徵新關稅。

報道指，政府仍需就如何進一步採取行動作出最終決定，但可能很快就會就此宣布展開公眾諮詢。

彭博社5月18日報道，加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）在秘魯參加亞太經濟合作論壇會議期間接受電話採訪時說：「我們正在非常仔細地研究這一問題，我們與美國夥伴進行了公開對話。」

中加關係：加拿大總理杜魯多2020年6月22日在渥太華官邸Rideau Cottage外出席新聞發布會，稱是中國先把其通訊設備巨頭華為的副董事長兼首席財務官孟晚舟被捕案件和2名加拿大公民被起訴案件聯繫在一起。（Reuters）

美國白宮5月14日宣布把中國電動車關稅稅率提升至原來的2倍、達100%。加拿大目前只對中國汽車徵收6%的小額關稅。被問及上升幅度會否與美國保持一致時，伍鳳儀重申，加拿大政府正與美國官員進行討論，「我們絕對在考慮這個問題」。

歐盟委員會6月12日公布針對中國產純電動車的臨時關稅，在原有10％關稅之上再附加17.4％至38.1％不等的懲罰性關稅。