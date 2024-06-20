德國副總理啟程訪華　企業促就歐盟對華電動車加稅居中調解

德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）6月19日率領商業代表團啟程訪華。德國經濟和氣候保護部表示，哈貝克此行重點，是向中國說明德國的貿易和經濟政策，包括其對能源多元化的需求。歐盟將對中國進口電動車額外徵稅，也是雙方重要討論議題。哈貝克此前曾公開表明，反對歐盟以懲罰性關稅作為最後手段。



歐盟委員會日前表示，將從7月起對中國電動車徵稅徵收高達38.1%關稅，以打擊過度補貼。德國主要汽車製造商強烈反對，敦促雙方對話，同時也期望中國做出妥協。

德國中小企業協會（DMB）代表指出，哈貝克應該充當歐盟和中國之間的調解員，儘早解決貿易爭端，以維護德國企業的利益。 中國官方《中國日報》也稱，希望哈貝克在關稅生效前，能與中國官員透過會談「找到適當的解決方案」。

德國經濟和氣候保護部表示，哈貝克此行將討論電動車關稅議題，認為有必要解決觸發歐懲罰性關稅的根源。但強調哈貝克並非代表歐盟委員會進行談判，稱這是歐盟委員會的職責。

哈貝克出發前稱，中國在全球多項重要議題上，是不可或缺的合作夥伴，包括應對氣候變化等。因此保持對話，並就公平和的競爭條件磋商非常重要，並強調德國無意與中國脫鉤。他又表示，此行並將提出中國對俄羅斯的支持，以及中國的人權問題。