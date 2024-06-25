會否支持馮德萊恩連任？匈牙利總理：她任內歐盟「史上最糟5年」

俄羅斯塔斯社報道，當地時間6月23日，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）接受德國媒體集團Funke採訪時，呼籲撤掉歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），稱歐盟在她的任期下度過了史上「最糟糕的5年」。



當被問及為何反對馮德萊恩連任時，歐爾班表示，馮德萊恩「效率太低」。他解釋說，過去5年，在馮德萊恩的領導下，歐盟的綠色轉型「徹底失敗」，移民方案「完全偏離目標」。

圖為2024年6月10日，匈牙利布達佩斯，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）宣布歐洲議會和市政選舉的部份結果後，向在場人士揮手。（Reuters）

「過去五年可能是歐盟歷史上最糟糕的五年，歐盟委員會和布魯塞爾精英的成就微乎其微，」採訪中，歐爾班直言，歐洲議會選舉結果表明，人們希望歐盟有所改變。「但從目前的情況來看，同樣的執政聯盟將繼續掌權。我對目前的狀況並不滿意，我們存在結構性問題。」

歐爾班表示：「歐洲需要更有效的領導，我們有很多才華橫溢的政治家能夠勝任這項工作。」但他拒絕透露誰才是自己心目中歐盟委員會主席的理想人選。

2024 年6月13日，英國辛偉誠（Rishi Sunak，右）在意大利出席七國集團（G7）峰會，與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen，中）、加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau，左）觀看跳傘演示。（Reuters）

據《明鏡周刊》《時代周報》等德媒報道，在當天採訪中，歐爾班重申，匈牙利「不同意」啟動烏克蘭加入歐盟的程序，但同時也「不會阻止」。他說，在啟動烏克蘭入盟程序前，各國「應該首先考慮此事件將會產生什麼後果」，不能在沒有情況明晰前貿然採取行動。

此外，歐爾班還說，如果歐洲人想要「跟上美國人的步伐」，就必須「再次站起來」。他同時稱讚了美國前總統特朗普（Donald Trump）「愛好和平」，稱自己對他有「101%的信心」，因為他「沒有發動過一場戰爭」。

據介紹，在6月6日至9日的歐洲議會選舉中，歐洲議會第一大黨團歐洲人民黨（EPP）（中間偏右）拿下26%席位，即190席，繼續穩坐最大黨團的位置。作為歐洲人民黨的領銜候選人，馮德萊恩被外界普遍認為連任歐盟委員會主席一事「大局已定」。

歐洲議會選舉6月9日投票後，各黨派議席分配圖（歐洲議會網站）

歐洲議會選舉當天，歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)在歐洲人民黨總部發表講話。（Reuters）

歐委會主席相當於歐盟「總理」，由歐洲理事會提名，提名人選獲得歐洲議會過半數支持即可通過。歐洲議會2014年推出「領銜候選人」制度，即歐洲理事會應提名歐洲議會第一大黨團的「領銜候選人」出任歐委會主席。這一提名也需要得到歐盟各成員國，特別是法德等歐洲大國領導人的認可。

目前看，歐盟領導人將在6月27日至28日布魯塞爾峰會上再次討論未來五年歐洲關鍵領導職位的人選。而最終直接決定誰將執掌新一屆歐委會的，是歐洲議會7月中旬的投票。若馮德萊恩想連任，她需要獲得至少720名歐洲議會議員中361人的支持。

圖為2024年6月17日，比利時布魯塞爾，馮德萊恩出席非正式會議並同克羅地亞總理和比利時總理互動，會中歐盟高層有對歐委會高層職位人選做討論。（Reuters）

不過，美國政治新聞網（Politico）此前援引報道稱，在17日晚舉行的非正式晚宴上，歐盟27個成員國領導人未能就支持馮德萊恩連任歐盟委員會主席達成共識。

歐洲新聞網日前報道稱，歐爾班、意大利總理梅洛尼（Giogia Meloni）以及捷克總理菲亞拉（Petr Fiala）不同意馮德萊恩連任。

據匈牙利總理網站消息，當地時間24日，歐爾班在意大利與梅洛尼舉行會談，重點討論了歐盟在移民、競爭力與出生率等方面的議題。7月起，匈牙利將擔任歐盟輪值主席國。

圖為2024年6月24日，意大利羅馬，意大利總理梅洛尼（Giogia Meloni，右）會晤匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban，左）。（Reuters）

另據德國《法蘭克福匯報》報道，24日結束意大利行程後，歐爾班抵達德國斯圖加特市觀看歐洲杯，卻在返程前往機場時遭遇交通事故，導致歐爾班車隊中的當地警察一死一傷。歐爾班本人在事故中沒有受傷。斯圖加特市警察已經排除了「蓄意襲擊」的可能性。

本文獲《觀察者網》授權轉載

