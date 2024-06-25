路透社：肯尼亞議會通過加稅法案　爆警民衝突至少5死數十傷

肯尼亞民眾6月25日走上街頭示威，呼籲全國性罷工，反對正在議會審議的稅收改革法案。當議會內的議員正在通過增稅立法，警方在外則向試圖衝擊議會的示威者開槍，造成至少5名抗議者死亡，數十人傷，議會大樓部份區域被縱火。



路透社6月25日報道，在衝突中，示威者成功突破警方的防線，並一度試圖衝擊議會大樓。在使用催淚彈和高壓水槍驅散人群不果後，警方向示威群眾開槍。

2024年6月25日，肯尼亞民眾走上街頭示威，反對正在議會審議的增稅法案。圖為肯尼亞警方與示威民眾對峙。（Reuters）

2024年6月25日，肯尼亞民眾走上街頭示威，反對正在議會審議的增稅法案。圖為肯尼亞警方以水炮車驅散民眾。（Reuters）

路透社記者清點議會外至少有5名抗議者的屍體，醫護人員阿奇斯塔 （Vivian Achista，暫譯）表示，至少有10人被槍殺。另一位醫護人員恩古莫 （Richard Ngumo，暫譯） 指出，槍擊事件導致50多人受傷。

試圖闖入議會的抗議者塔法里（Davis Tafari）向路透社透露，民眾希望關閉議會，每位議員都應該引咎辭職下台。

議會批准法案後，下一步是將法案送交總統魯托（William Ruto）簽署，如果他有任何異議，可以將其發回議會重審。肯尼亞民眾反對在一個已經陷入生活成本危機的國家提高稅收，示威者也呼籲魯托下台。

2024年6月25日，肯尼亞民眾走上街頭示威，反對正在議會審議的增稅法案。圖為一名警員途經一架遭燒的貨車。（Reuters）

美媒在25日報道，同日稍早時候，美國前總統奧巴馬（Barack Obama）同父異母的妹妹奧瑪（Auma obama，又譯奧馬）在直播受訪抗議法案時，遭到警方施放催淚彈驅散。