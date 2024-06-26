美國大選兩老「口水戰」後日開打：3議題受矚　企右方講台有着數

美國總統拜登（Joe Biden）與前總統特朗普（Donald Trump）6月27日進行2024大選的第一場電視辯論，預料他們將在移民、墮胎和加沙戰爭等議題上交鋒。



時間地點

美國2024總統大選的首場電視辯論27日晚9時於美國有線新聞網絡（CNN）在亞特蘭大的總部一個攝影棚舉行，美國有線新聞網絡、霍士新聞（Fox News）和美國廣播公司（ABC）等傳媒都會進行直播。辯論將持續90分鐘，中間只有2段廣告。

主持人

美國有線新聞網絡（CNN）派出資深主播塔珀（Jake Tapper）與巴什（Dana Bash）共同主持2024大選首場電視辯論。他們都擁有豐富的辯論主持經驗，塔珀主持過2015年第一場共和黨總統辯論和2020年最後一場民主黨總統辯論，巴什主持2016年的6場總統初選辯論和2020年的2場總統初選辯論。

2020年10月22日，在美國田納西州舉行的第二場總統辯論中，民主黨候選人前副總統拜登與共和黨候選人時任美國總統特朗普進行辯論。（Reuters）

美國前總統共和黨總統候選人特朗普2024年6月22日在美國賓夕法尼亞州費城舉行的競選活動中做出指向台下群眾的手勢。（Reuters）

辯論重點

這是美國史上第一次由現任總統和前總統進行的總統辯論，辯論將聚焦於拜登和特朗普在移民、墮胎、加沙戰爭等議題上的觀點。

這次辯論採用新的規則和形式，包括不會有現場觀眾，以及當一方正在發言時，另一方的麥克風將被靜音。

拜登閉關備戰

拜登提前一週進駐大衛營（Camp David，又譯戴維營）與幕僚閉關，展開密集式討論和彩排。

2020年10月22日，特朗普和拜登進行總統選舉電視辯論。（Reuters）

2024年6月6日，美國總統拜登出席在法國濱海科勒維爾（Colleville-sur-Mer）的諾曼第美軍公墓和紀念碑舉行的登陸諾曼第紀念日80週年儀式。（Reuters）

拜登選右講台有玄機

拜登在擲硬幣時獲勝，因此可以選擇講台位置，或結辯時的發言先後順序。拜登選了觀眾視角的右方講台，特朗普選擇在結辯時最後發言。

《印度時報》分析指出，選擇左右講台也是大有玄機。當畫面呈現左右對稱時，觀眾比較容易受到右邊所吸引，有利於拜登接受到更多選民關注。