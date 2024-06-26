美國大選兩老「口水戰」後日開打：3議題受矚 企右方講台有着數
撰文：洪怡霖
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美國總統拜登（Joe Biden）與前總統特朗普（Donald Trump）6月27日進行2024大選的第一場電視辯論，預料他們將在移民、墮胎和加沙戰爭等議題上交鋒。
時間地點
美國2024總統大選的首場電視辯論27日晚9時於美國有線新聞網絡（CNN）在亞特蘭大的總部一個攝影棚舉行，美國有線新聞網絡、霍士新聞（Fox News）和美國廣播公司（ABC）等傳媒都會進行直播。辯論將持續90分鐘，中間只有2段廣告。
主持人
美國有線新聞網絡（CNN）派出資深主播塔珀（Jake Tapper）與巴什（Dana Bash）共同主持2024大選首場電視辯論。他們都擁有豐富的辯論主持經驗，塔珀主持過2015年第一場共和黨總統辯論和2020年最後一場民主黨總統辯論，巴什主持2016年的6場總統初選辯論和2020年的2場總統初選辯論。
辯論重點
這是美國史上第一次由現任總統和前總統進行的總統辯論，辯論將聚焦於拜登和特朗普在移民、墮胎、加沙戰爭等議題上的觀點。
這次辯論採用新的規則和形式，包括不會有現場觀眾，以及當一方正在發言時，另一方的麥克風將被靜音。
拜登閉關備戰
拜登提前一週進駐大衛營（Camp David，又譯戴維營）與幕僚閉關，展開密集式討論和彩排。
拜登選右講台有玄機
拜登在擲硬幣時獲勝，因此可以選擇講台位置，或結辯時的發言先後順序。拜登選了觀眾視角的右方講台，特朗普選擇在結辯時最後發言。
《印度時報》分析指出，選擇左右講台也是大有玄機。當畫面呈現左右對稱時，觀眾比較容易受到右邊所吸引，有利於拜登接受到更多選民關注。