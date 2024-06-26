日本人血液與地下水「檢出致癌物」　下令緊急檢測全國自來水

日本政府6月22日宣布進行全國性自來水水質檢測，地方政府和自來水公司最遲須在9月底報告水質檢查結果。檢測旨在用於調查自來水中人造有機氟化合物PFAS（全氟／多氟烷基物質）含量。它在人體過度積聚會導致健康問題。



日本放送協會（NHK）23日稱，2023年10月日本部份地區已檢測到PFAS超標。例如當局在岡山縣吉備中央町的自來水檢測發現，PFAS濃度是政府暫定上限值的28倍。

一個日本民間團體2023年公布對居民的驗血結果亦有發現。他們對791名東京多摩地區的居民驗血後發現，部份人血液中含有2種PFAS，以及這些化學物質也在地下水中被檢測到。

日本環境省2022財年的一項研究涵蓋日本47個都道府縣中38個都道府縣的河流和地下水，結果發現，其中16個都道府縣出現PFAS濃度超過政府暫定上限值的個案。

日本政府現時將自來水和河流中PFOS及PFOA含量暫定上限值為每公升50納克。

圖為2024年6月23日，日本放送協會（NHK）報道指岡山縣吉備中央町自來水檢測發現其中PFAS含量超標28倍。（NHK）

圖為2023年12月13日，日本首相岸田文雄在首相官邸舉行記者招待會時喝水。（Getty）

可致癌？內閣含糊其詞

日本食品安全小組6月25日得出結論，出於對引發癌症風險的擔憂面對這些物質進行首次評估中，PFAS對嬰兒出生體重減輕以及疫苗接種後免疫力下降的影響是「不可否認的」。

日本共同網6月25日引述內閣府食品安全委員會表示，關於PFAS致癌的可能「證據有限」，而且其對健康的不利影響仍不清楚。

日本因應人體血液與水中都被發現含有有害物質，政府2024年6月22日宣布將在全國範圍內對自來水進行水質檢測。情況發展下去，未知會否對於以溫泉眾多聞名的日本構成影響。圖為2004年9月13日，遊客在步向日本長野縣一個溫泉。（Getty）

日本因應人體血液與水中都被發現含有有害物質，政府2024年6月22日宣布將在全國範圍內對自來水進行水質檢測。情況發展下去，未知會否對於以溫泉眾多聞名的日本構成影響。圖為2004年9月13日，一名遊客在日本長野縣泡溫泉。（Getty）

PFAS是什麼？

PFAS是一類超過1萬種人工化學物質的統稱，有防水防油和耐熱的特性，廣泛應用在易潔鑊塗層、防水服裝物料、化妝品、護膚保養品和食品包裝等。連香港人現時常用的紙飲管，都被指含有PFAS。

歐洲食品安全局（EFSA）公布4項PFAS（PFOA、PFOS、PFNA、PFHxS）的TWI （tolerable weekly intake，即每週可耐受攝入量）為每週每公斤體重4.4 ng。

PFAS是十多年來廣受歐美關注的持久性有機污染物（POPs）。PFAS的化學性質相當穩定且難被分解，並容易在環境中累積。PFAS類物質涵蓋數千種化合物，例如PFOA、PFOS、PFNA、PFHxS及PFBA等。各國仍在持續評估它們對於人類健康構成的風險。