4.22禁膠餐具｜外國研究：90%紙飲管含PFAS比膠多　長期用恐致癌

【即棄膠餐具／環保／紙飲管／PFAS／癌症／健康】首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品法例周一（4月22日）起實施，食肆陸續轉用紙飲管等產品。禁膠餐具的安排引起社會各界關注，有網民翻查資料發現，比利時有大學曾測試當地市面20款紙飲管，發現九成紙飲管樣本都驗出永久化學物質PFAS（全氟／多氟烷基物質），長期接觸可會增加患上腎癌、卵巢癌、睾丸癌等多種癌症風險，以及影響胎兒發育。

研究團隊表示，未清楚是飲管製造商有意添加PFAS作防水塗層，還是生產過程中意外受污染，又說雖然飲管中PFAS濃度較低，對健康風險有限，惟可能在人體內積聚導致不良影響。



首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品法例周一（4月22日）起實施，食肆陸續轉用紙飲管等產品。（示意圖／gettyimages）

綜合外媒報道，比利時安特衛普大學（University of Antwerp）相關研究2023年在學術期刊《Food Additives & Contaminants（食物添加和污染物）》刊登。研究人員從比利時的超市、零售店、快餐店等收集39款飲管，包括20款紙飲管、5款竹飲管、5款玻璃飲管、5款不銹鋼飲管，以及4款塑膠吸管，進行PFAS檢測。

結果顯示，20款紙飲管中，18款（90%）驗出含PFAS；80%竹飲管含PFAS、75%膠飲管含PFAS；40%玻璃飲管含PFAS。至於5款不鏽鋼飲管，全部不含PFAS。

結果顯示，20款紙飲管中，18款（90%）驗出含PFAS。（示意圖／gettyimages）

PFAS具備防水、防油特性，但長期接觸可會增加患上腎癌、卵巢癌、睾丸癌、肝癌等多種癌症風險，以及影響胎兒發育。研究團隊表示，未清楚是飲管製造商有意添加PFAS作防水塗層，還是生產過程中意外受污染，又說雖然飲管中PFAS濃度較低，對健康風險有限，惟可能在人體內積聚導致不良影響。

團隊建議消費者，盡量使用不銹鋼飲管，或直接避免使用飲管，以免影響健康。

港環團籲用金屬飲管



本港環保團體「香港地球之友」曾在網站發文談及該研究，指儘管這項研究未確定PFAS是生産過程添加，還是受污染所致，但認為「用一次性産品代替另一種一次性産品，並不是減少污染的解決方案」，強調「與其引入『更環保』的廢物，倒不如着手從源頭防止廢物進入環境」。

「香港地球之友」呼籲盡量減少使用即棄產品。（示意圖／gettyimages）

「香港地球之友」呼籲盡量減少使用即棄產品，「不要貪圖一時的方便而犧牲環境」，又建議自備可重複使用金屬飲管，或直接用杯喝飲料。