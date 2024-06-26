馬克龍「政治豪賭」不止可能牽連巴黎奧運　專家：法國面臨3風險

法國國會選舉第一輪投票6月30日舉行。對於法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）決定提前大選，國內專家認為，法國將因此面臨3大風險。



根據英國廣播公司（BBC），法國資深評論家巴韋雷（Nicolas Baverez）稱：「（英國和法國）這兩種情況截然不同。在英國，你們處於一個政治周期的結束階段，辛偉誠（Rishi Sunak）提前召開選舉是完全合理，一切都在符合英國的國會制度中進行。而在法國，我們正一頭跳進未知的深淵。」

2024年6月15日，馬克龍在瑞士烏克蘭和平峰會上發言。（Reuters）

2024年6月10日，法國總統馬克龍出席在法國舉行的活動。（Reuters）

巴韋雷表示，無論哪種方式，風險都是三重的，一是未來的法國政府將面臨財政困境，二是暴力抗議，三是制度崩潰。

對於馬克龍（Emmanuel Macron）警告極右翼和極左翼對手的選舉政策可能導致「內戰」的說法，巴韋雷批評道：「他使用這個詞語，試圖利用恐懼來保住自己的權力，這是非常危險。在民主國家，當你利用恐懼時，你只會培養仇恨和暴力。」

報道指，若法國政局不穩，或影響即將到來的巴黎奧運會。