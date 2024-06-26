會晤習近平　越南總理稱加強中越合作：不受外界挑撥離間破壞

中國國家主席習近平6月26日下午在北京人民大會堂會見越南總理范明政，據央視新聞26日報道，他指中方願鼓勵更多中資企業加大對越南投入，范明政則談到越南支持中國加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），又稱越南將加深與中國戰略互信和務實合作，不會受到外界挑撥離間和干擾破壞。



2024年6月26日，中國國家主席習近平、外交部長王毅和越南總理范明正在北京人民大會堂出席雙邊會晤。（Reuters）

新華社6月26日報道，在會面期間，習近平請范明政轉達對越南總書記阮富仲和越南國家主席蘇林的誠摯問候。習近平指出，2023年底他訪問越南期間，與阮富仲宣布構建具有戰略意義的中越命運共同體，引領兩國關係進入新階段。

他稱半年多來，兩黨兩國高層交往密切，各領域合作進展順利，給兩國人民帶來實實在在的利益，當前世界百年變局加速演進，中越保持經濟快速發展和社會長期穩定，彰顯社會主義制度的優越性。

他稱構建具有戰略意義的中越命運共同體，符合兩國各自現代化建設需要，有利於維護地區和平穩定，促進世界社會主義事業發展，中國願與越方加強戰略引領，圍繞「六個更」總體目標，堅持團結友好、相互支持，攜手邁向現代化，為世界和平、穩定、發展作出更大貢獻。

2024年6月26日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂與越南總理范明正（不在照片中）舉行雙邊會晤時發表講話。（Reuters）

習近平強調中國堅持全面改革、推進中國式現代化，為雙方拓展經貿、互聯互通、數字經濟等領域合作帶來新機遇，雙方要保持高層交往，共同推進高質量共建「一帶一路」，提升兩國互聯互通水平，推動兩國務實合作高質量發展。

他指中方願鼓勵更多中資企業加大對越南投入，希望越方為中國企業提供公平、公正、非歧視性的營商環境，雙方要用好兩黨友好交往紅色資源，支持邊境省份加強交流，實施好農業、教育、醫療等民生項目，用好民間、青年等交流平台，加強中越友好民意基礎。雙方要妥善處理海上問題，加快推進海上共同開發，共同維護地區和平穩定。

范明政則回應稱，中越傳統睦鄰友好，都是共產黨領導的社會主義國家，越方真誠祝賀中國在習近平領導下取得全方位偉大成就，積極評價中國對世界經濟增長發揮的重要引擎。

2024年6月26日，在北京人民大會堂舉行的雙邊會議上，越南總理范明正向中國國家主席習近平（不在圖中）發表講話。（Reuters）

越方支持習近平提出的全球倡議，支持中國加入《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP），反對將經貿科技問題政治化。

他又指越方支持中方在台灣問題上的立場，堅定恪守一個中國原則，將加深越中戰略互信和務實合作、構建具有戰略意義的命運共同體作為越南對外政策的頭等優先和戰略選擇，不會受到外界的挑撥離間和干擾破壞。

范明政強調習近平2023年對越南進行的成功國事訪問是越中關係歷史里程碑，越南願同中方不斷增進政治互信，加強務實合作，鼓勵青年交流，加強多邊協作，妥善處理分歧。

范明政這次是應中國國務院總理李強邀請，在6月24日至27日訪華，他24日下午在大連會見李強。