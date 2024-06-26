菲律賓參議院就美國涉抹黑科興疫苗開聽證會　中國使館：歡迎

路透社6月14日發布一篇調查報道指，美國國防部在新冠疫情期間曾以菲律賓為受眾進行秘密行動，透過散播懷疑論，使民眾不信任中國科興疫苗。菲國參議院25日針對美軍方涉抹黑中國疫苗舉行聽證會。中國駐菲使館發言人26日稱，事情尤關菲律賓人民生命健康，中方對此表示歡迎。



路透社6月25日報道，菲律賓參議院25日就美國軍方涉抹黑中國疫苗舉行聽證會。菲國外交部官員貢薩加（Jose Victor Chan-Gonzaga，暫譯）在會中表示，菲方還未收到任何美方證實、否認或其他方面的正式回應，菲律賓將繼續關注並要求獲取相關訊息。

中國駐菲律賓使館發言人26日表示，中方注意到菲律賓參議院舉行聽證​​會，菲國人民和國際社會有權知道背後真相。

發言人表示，新冠疫情期間，中菲兩國民眾守望相助。中國率先向菲律賓援助疫苗和抗疫物資，累計向菲提供超過5,700萬劑新冠肺炎疫苗以及大量抗疫物資，為菲人民戰勝疫情作出積極貢獻，彰顯中方負責任的大國形象。

發言人指出，根據路透社有關報道和此次聽證會披露的信息，美方在新冠肺炎疫苗問題上不僅奉行美國優先，而且給中國向菲援助疫苗和抗疫物資惡意使絆設障，美軍方甚至在網路上假冒菲國人，不擇手段造謠抹黑中國疫苗和抗疫物資。

2021年2月28日，時任菲律賓總統杜特爾特（中）和中國駐菲大使黃溪連（左二）赴機場迎接中國援助菲律賓的60萬劑新型冠狀病毒肺炎疫苗。（中國駐菲律賓大使館）

發言人強調，美方此舉旨在遏制打壓中國，犧牲的是廣大菲律賓人民的生命健康，損害的是世界各國公共衛生共同利益，應遭到中菲兩國人民和國際社會一致譴責。