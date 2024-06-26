法國國會選舉｜三大黨領袖首場辯論　聚焦三議題火藥味十足

法國6月30日舉行首輪國會選舉，三大黨派領袖25日晚舉行電視辯論，他們主要就移民、就業、稅收三議題激辯，惟現場三位分歧不斷，互相攻擊、頻頻發生打斷發言的場面。



三大黨派領袖在移民問題上發生爭執，中間派總理阿塔爾（Gabriel Attal）抨擊極右翼巴德拉（Jordan Bardella）禁止雙重國籍者擔任敏感戰略職務的爭議提案，暗諷巴德拉：「你所釋出的資訊是，雙重國籍者只能算半個公民」。

2024年2月1日，法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）宣布一系列保障農民生計的新措施，包括將把糧食自給自足的原則寫入法律，並會加強進口管制。（Reuters）

巴德拉則承諾若他當上總理將減少外來移民，並回擊：「數百萬法國人已不認得他們出生長大的法國」；極左翼議員邦帕爾（Manuel Bompard）則諷刺巴德拉本身的意大利與阿爾及利亞血統：「你家族老祖宗當初抵達法國時，你政治老前輩也說過一模一樣的話，讓我覺得很諷刺。」

圖為2024年6月24日法國極右國家聯盟（Rassemblement National - RN）黨主席巴德拉（Jordan Bardella）在巴黎出席記者會，就法國提早大選發表該黨競選政綱。（Reuters）

整場辯論中，總統馬克龍（Emmanuel Macron）領導的現執政黨復興黨（Renaissance）總理阿塔爾試圖維護現政府的政績；國民聯盟（Rassemblement National，RN）主席巴德拉更關注移民和治安問題；不屈的法蘭西（La France insoumise，LFI）議員邦帕爾則希望提高富人稅收。

彭博社26日綜合多家機構25日民調指，國民聯盟的支持率領先於復興黨和新人民陣線（New Popular Front）黨團。