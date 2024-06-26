歐盟國家領袖同意馮德萊恩連任　惹歐洲2大右翼領導人不滿？

德新社6月25日引述消息人士指，6位擔任中間派政黨談判代表的歐盟國家領導人已就歐盟高層職位分配達成初步協議，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）有望連任，不過匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）對此表達不滿。意大利總理梅洛尼（Giogia Meloni）26日也發聲批評協議忽視歐洲公民的投票意向。



6位擔任中間派政黨談判代表的歐盟國家領導人分別是希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）、波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）、西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）及荷蘭首相呂特（Mark Rutte）。

根據德新社報道，在他們達成的初步協議中，馮德萊恩連任歐盟委員會主席，並由葡萄牙前總理科斯塔（Antonio Costa）成為歐洲理事會主席，愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）擔任歐盟外交政策負責人。歐盟預計會在27日的領導人峰會上作出決議。

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）未有掩飾對馮德萊恩的不滿，他23日稱歐盟在馮德萊恩的任期下度過了史上「最糟糕的5年」。

他25日進而在社交平台發文指，歐盟的高層官員應代表每一個成員國，而非左派和自由派，又指新領導的人選只會播下分裂的種子。

▼歐爾班在社交平台暗指新領導的人選只會播下分裂的種子

意大利總理梅洛尼（Giogia Meloni）26日也批評歐盟高層職位分配計劃，指忽視右翼政黨在6月歐洲議會選舉中取得的成功。

梅洛尼表示相關分配計劃並沒有考慮歐洲公民的投票意向，認為歐盟談判應考慮在最近選舉支持率急增的右翼政黨。

2024年6月10日，在得知歐洲議會選舉部份結果之後，梅洛尼（Giogia Meloni）在羅馬發表講話。（Reuters）

梅洛尼領導的右翼意大利兄弟會（Brothers of Italy）及歐洲保守黨和改革黨（ECR）在意大利贏得最多選票，法國和德國也出現右傾趨勢。

梅洛尼表示，ECR黨團在歐盟議會中已經超越自由派，應在歐洲高層任命中擁有關鍵發言權。梅洛尼批評歐盟是一個「官僚巨人」，其決定是由意識形態所操控。