越南尋求中國支持發展高鐵項目

據越南政府新聞網6月25日發布的消息，越南總理範明政在大連世界經濟論壇期間對中國鐵路通信信號集團董事長樓齊良表示，越南在鐵路設計、建設和技術轉讓方面需要中國的協助。



消息稱，中國鐵路發展實力強，這也是越南實現工業化、現代化和快速可持續發展的關鍵領域。

範明政表示，越南政府願為中國企業來越南投資興業，開展互利合作營造有利條件。他希望中國鐵路通信信號集團及相關企業參與越南鐵路建設，協助越南培養人才，轉讓技術，向越南分享鐵路工業發展經驗。

範明政還提議中方企業和越南交通運輸部及有關部門合作開展具體項目，包括適時開展老街－河內－海防；同登－河內；芒街－下龍－海防等三條鐵路建設，推動越中跨境標準軌鐵路聯通，以及河內，胡志明市城市鐵軌交通項目。

2024年6月26日，中國國家主席習近平、外交部長王毅和越南總理範明正在北京人民大會堂出席雙邊會晤。（Reuters）

越南新聞網站「VnExpress」同日報道稱，越南計劃修建跨境鐵路以連接中國雲南省和越南北部港口城市海防，以及連接中國東興市和海防。報道稱，越南還希望在位於邊境的諒山省與河內之間修建一條鐵路。

報道稱，越南交通運輸部部長阮文勝也尋求中國的支持，為連接越南北部和南部地區的1500公里高鐵項目提供幫助。這條鐵路預計將於2026—2027年開工。

越南政府此前表示，越方希望學習中國的鐵路建設經驗，以發展其首個高速鐵路網絡。越南政府曾在一份聲明中說：「中國的鐵路工業是世界上最發達的，因此越南希望學習中國的經驗，尤其是在技術、資金調動和管理知識方面。」

越南計劃投資部今年4月9日宣佈，該國計劃在2030年之前開工建設兩條高速鐵路，其中一條將連接到中國。籌建中的一條鐵路將連接越南首都河內和諒山省，並將延伸到中越邊境。另一條鐵路將連接越南東北部廣寧省和西北部的老街省，途徑北部沿海城市海防市和河內。

越南北江省國會代表陳文俊今年1月提到，越南應該儘快建設高速鐵路，在2030年之前開工是可行的，「一旦建成，鐵路可以立即投入運營，因為中國已經擁有現代化的綜合鐵路系統。」越南政府副總理陳紅河也多次強調，越南需要發展現代化的南北高速鐵路網絡。

彭博社數據顯示，中國是越南最大的貿易伙伴，去年雙邊貿易額達到2000億美元。越南政府數據顯示，今年第一季度，中越貿易額較去年同期增長22%，達到436億美元。

路透社報道認為，中國是越南製造業的重要進口來源地，相關鐵路建設計劃表明，中越兩國關係有望進一步升温。

2024年6月26日，在北京人民大會堂舉行的雙邊會議上，越南總理範明正向中國國家主席習近平（不在圖中）發表講話。（Reuters）

越南媒體「越南網」（Vietnamnet）2021年末曾發文指出，越南鐵路系統亟須升級。文章稱，越南鐵路經歷了100年使用後如今已經過時了，長期以來，鐵路系統一直處於不利地位，與陸路和空運相比缺乏競爭力，發展高速鐵路是一個已經討論了多年的解決方案，但決策上卻相當緩慢。

在如何建設高速鐵路方面，越南國內一度存在兩種意見：一些人建議將舊鐵路升級為高速鐵路，使客運和貨運的平均時速達到160-200公里；另一些人則認為，最好修建時速300-350公里只用於客運的新鐵路。有越南國家鐵路公司 （VNR）官員認為，越南應該效仿其他國家，既要修建新的高速鐵路，同時也要保留舊的客貨運輸線路。

越南「投資者」（The investor）網站3月援引越南交通運輸部的一份報告說，預計在2025-2037年間，貫穿全國的高鐵有望帶動越南年度GDP增長1個百分點。報告還說，如果鐵路設計時速達到350公里，並能夠同時運輸旅客和貨物，就能夠實現這一經濟預期目標。但交通運輸部副部長阮丹輝（Nguyen Danh Huy ）同時指出，規模龐大且複雜的高鐵項目面臨多重挑戰，需要政府機構和地方的密切配合，越南鐵路行業沒有足夠的能力為該項目生產車輛、設備和零部件，並且缺乏運營項目的高技能專家。

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