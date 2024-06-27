車撞倫敦小學｜司機癲癇發作免起訴　死者Selena Lau父母質疑調查

英國倫敦去年有汽車撞入西南部溫布頓區（Wimbledon）一間小學，造成兩名8歲女童Selena Lau及Nuria Sajjad死亡。英國皇家檢察署（Crown Prosecution Service，CPS）6月26日表示，女司機Claire Freemantle肇事時癲癇發作，不會遭受起訴。兩名死者的父母表示失望，認為正義未獲伸張，並對警方的調查提出質疑。根據檢方公布，司機此前沒有癲癇紀錄。



事發於2023年7月6日，遇事學校The Study Preparatory School正在戶外開茶會，慶祝學期最後一天。一輛越野路華（Land Rover）突然撞入校園，造成兩人死亡、10多人受傷。警方曾以涉嫌危險駕駛導致他人死亡罪，拘捕當時46歲的女司機。

英國皇家檢察署26日發聲明稱，司機對慘劇深深感悲痛，但稱對出事毫無記憶。檢方也不會對司機提出起訴，雖形容事件為「難以想像的悲劇」，但指她司機當時癲癇發作，導致無法控制車輛。

首次發作 無法採取任何措施預測或阻止

檢方指出，專家人員對事件進行了重大調查，包括神經學專家的證明，他們認同司機癲癇發作，也是她首次經歷這樣的醫療事件。當局對她的醫療記錄進行了詳細檢查，沒有證據顯示她曾經歷過類似的癲癇發作，過去也未診斷出健康問題。

聲明強調，「沒有任何迹象顯示，司機可以採取任何措施來預測或阻止這場悲劇，因認提出刑事訴訟並不符合公共利益。」

▼Selena Lau父母早前接受媒體訪問▼



兩死者家人同發聲明 對檢方決定失望

Selena Lau的父母Franky Lau 和 Jessie Deng，以及Nuria Sajjad的父母 Sajjad Butt和 Smera Chohan發表聯合聲明，稱當日的死傷者均身處「最安全的地方」之一，在事件中沒有任何過失。

但Selena Lau及Nuria Sajjad的生命在一瞬間就被奪走，許多人的人生也在那一刻被破碎，當中一些人將永遠不會再體驗到快樂。

聲明指出，家人曾試圖對本應保護受害人、並為受影響者伸張正義的系統和機構保持信心，但現在對這個系統感到失望。他們未能認同當局已進行公平和徹底的調查，認為正義既沒有得到伸張，並已公開表達對調查過程的不滿。

肇事司機Claire Freemantle則稱，事件造成的後果將縈繞一生，她稱自己也是一名母親，對因失去知覺造成的傷害，感到難以言喻的悲痛。