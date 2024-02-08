英國小學車禍8歲童Selena Lau生前最後演奏曝光　父母：每日受苦

英國倫敦一輛汽車2023年7月6日突撞入西南部溫布頓區（Wimbledon）一間小學，造成兩名8歲女童死亡。其中一名女童Selena Lau的父母事隔多月後接受英媒訪問，兩人難掩悲痛，形容「每日都在受苦」，又談及面對警方長時間調查的沮喪，盼為女兒討回公道。



英國新聞公司電視清談頻道（TalkTV）2月6日播出訪問片段，Selena母親Jessie談到女兒時淚流滿面，指女兒躺下的畫面「每日每夜都會在腦海閃現」，希望能和她調換，願「付出一切換回女兒」。

事發當日，學生正一同慶祝學期的最後一天。Selena在校內的演奏收穫熱烈掌聲，但在表演結束後不久，學生和家人轉到戶外野餐時，一輛越野路華（Land Rover）汽車突然撞入校園，終致憾事發生。《泰晤士報》4日發布Selena逝前在學校彈琴的片段。

Selena的父親Franky說，對自己沒有到場觀看表演感到內疚，他和妻子每天都會回想當日，設想自己「可以做什麼避免事情發生」，「我是否該去看表演？那她可能會跟我說幾秒話，一切會變得不同。」

他又指，Selena的12歲姐姐亦深受打擊，二人自小就是最好的朋友，一同上鋼琴、唱歌、舞蹈和籃球班，睡前常常一起聽歌聊天。但自Selena離世後，姐姐已退出所有活動，每晚獨自哭泣。

訪問片段：

不解調查拖長 盼討回公道

事件至今仍未定案。警方指，該名涉嫌危險駕駛導致他人死亡、當場被捕的的46歲肇事女司機經已獲釋，正接受調查。Franky指，他們一家並未收到警方調查的最新消息，亦不理解為何需時這麼久，

他說，「肇事司機可以自由地去任何她喜歡的地方，而且沒有時間限制。（調查）仍在進行中，這就是我們所知的全部。可以是10年，20年，我們不知道。」他坦言自己對警方無太大信心，「我們只想要答案，我們只想為我們的女兒討回公道。」

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