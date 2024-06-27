玻利維亞軍方未遂政變落幕　主謀與總統會面

玻利維亞（Bolivia）總統阿爾塞（Luis Arce）在軍人突襲總統府後向全國發表講話，呼籲公民反對政變，支持民主。發動政變的前總司令祖尼加（Juan Jose Zuniga）事後與阿爾塞會面。



俄衛網6月27日稱，Deber媒體播放了阿爾塞的講話稱：「國家政府及其在這總統府的所有部長，我們的副總統，決心反對任何國家政變企圖，任何威脅我們民主的企圖……我們需要玻利維亞人民組織起來和動員起來反對國家政變，支持民主。我們不能允許國家政變企圖再次奪走玻利維亞人的生命。」

玻利維亞新聞網站Erbol報道，被玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）指控企圖實施政變的蘇尼加與阿爾塞見面。報道稱：「蘇尼加將軍和軍人在與阿爾塞總統交談後離開政府大樓。內政部長卡斯蒂略（Eduardo Del Castillo）及官員封鎖了大門。」

據玻利維亞媒體於6月26日報道，該國軍人聚集在政府大樓所在地拉巴斯（La Paz）穆里略廣場（Plaza Murillo）。拉巴斯是玻國政府所在地和實際上的首都。該國法定首都為蘇克雷（Sucre）。

據玻利維亞媒體El Deber報道，蘇尼加此前已被解除總司令職務。

玻利維亞軍方企圖發動政變後，總統阿爾塞在社交平台發表講話。（LUCHO ARCE VIA FACEBOOK/via REUTERS）

圖為2024年6月25日，玻利維亞軍方前總司令祖尼加（Juan Jose Zuniga）在拉巴斯（La Paz）發表講話。（EJERCITO DE BOLIVIA VIA FACEBOOK/handout via REUTERS）

圖為2024年6月26日，軍人突襲玻利維亞（Bolivia）總統府、總統阿爾塞（Luis Arce）譴責事件之際，該國軍人在拉巴斯（La Paz）出動。（REUTERS/Claudia Morales）

路透社6月26日引述目擊者報道，玻利維亞有軍隊車輛撞當地總統府大門，並有士兵進入建築物。總統阿爾塞批評軍方部分部隊非法調動；前總統莫拉萊斯則指控軍方高層企圖策動政變。不過事發數小時後，有關部隊就撤出。

社交平台流傳的片段顯示，拉巴斯的穆里略廣場一度有全副武裝的士兵和裝甲車聚集。

軍方將領祖尼加向當地傳媒表示，阿爾塞政府停止破壞和糟蹋國家，以及禁止羞辱軍隊，武裝部隊的三名首長挺身表示大家的不滿，並稱會有新內閣，強調國家不可再維持現狀。 他強調今次行動獲公眾支持。

圖為2024年6月26日，軍人突襲玻利維亞（Bolivia）總統府，當時總統阿爾塞（Luis Arce）站在露台舉起國旗譴責事件。（REUTERS/Claudia Morales）

圖為2024年6月26日，軍人突襲玻利維亞（Bolivia）總統府，意圖推翻總統阿爾塞（Luis Arce）之際。拉巴斯（La Paz）的軍人拋出閃光彈令一名男子受傷，途人趨前提供協助。（REUTERS/Sara Aliaga）

玻利維亞軍方6月26日企圖政變，大批軍人全副武裝在拉巴斯穆里略廣場部署。（REUTERS TV via REUTERS）

莫拉萊斯雖然與阿爾塞分道揚鑣，他批評祖尼加策動政變，稱不會容許軍方侵犯民主和威嚇民眾，同時呼籲動員全國的支持者，包括停工及設立路障等。

阿爾塞要求Zuniga即時撤兵，他之後發表全國講話，要求祖尼加撤軍，並另外委任軍方新領袖，後者隨即下令祖尼加的部隊離開。

有目擊者透露，阿爾塞為軍方高層「洗牌」後，總統府一帶的裝甲車和士兵逐漸撤離，警方重新控制穆里略廣場，祖尼加之後亦被捕。

擔任拉丁美洲和加勒比國家共同體（CELAC）臨時主席國的洪都拉斯緊急傳召所有成員國，譴責玻利維亞的政變。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）亦扒竊，歐盟譴責玻利維亞任何破壞憲法秩序的企圖。