玻利維亞總統：金磚國家的存在，能讓我們無損尊嚴地進入國際市場

當地時間8月6日，玻利維亞總統阿爾塞（Luis Arce）在該國獨立198周年紀念活動上發表講話稱，世界正在不可逆轉地走向多極化，金磚國家的存在讓其他國家能夠「無損尊嚴」地進入國際市場。



綜合玻利維亞國家通訊社（ABI）、埃菲社等報道，阿爾塞當天先是回顧了玻利維亞多年來爭取獨立的艱辛鬥爭，之後談到了這個南美內陸國家如今所處的位置和國際形勢。

阿爾塞稱，玻利維亞在實現「第二次和最終獨立」的道路上仍面臨着與此前一樣的威脅，一些人並不樂見其奉行「獨立外交政策」，該國豐富的自然資源也受到「外國野心」的威脅，對此玻內部應保持團結，優先考慮共同利益而非個人利益。他警告，如果玻利維亞人陷入分裂和對抗，恐怕就很容易成為其他利益集團的「獵物」。

阿爾塞表示，玻利維亞政府已經在經濟方面取得了一些成就，如經濟恢復至疫情前的水平、失業率和極端貧困率降低，以及通貨膨脹得到控制。此外，阿爾塞政府還批准了「進口替代」的工業政策。

報道提到，近幾個月以來，玻執政黨「爭取社會主義運動黨」內部關係緊張。對此，阿爾塞提議發起一場「沒有偏見和恐懼的思想鬥爭」，以實現「超越玻利維亞獨立200周年的願景」。2025年，玻利維亞將迎來獨立200周年，下屆大選也將在這一年舉行。

阿爾塞指出，當前世界正在經歷時代的變遷，人們不再像過去那樣與單一集團結盟，更不認同美國所主導的國際秩序，「作為新的地緣政治和經濟世界重新佈局的一部分，解放鬥爭正在五大洲興起」。

玻利維亞擁有豐富的礦產油氣資源，鋰、銻、鎢、鐵、錫、銀、鋅等多種金屬儲量位居世界前列，且擁有南美第二大天然氣田，是名副其實的資源大國。然而受掣於地理環境、政局更迭、技術落後等因素，即使擁有得天獨厚的資源優勢，玻利維亞仍然是南美洲最貧窮的國家之一。

目前，玻利維亞正在尋求發展強大的夥伴關係和投資，以幫助促進該國大宗商品出口和發展其新興的鋰產業，近段時間，金磚國家成員國中國和俄羅斯加大了開發玻利維亞鋰資源的投資力度。

玻利維亞的烏尤尼鹽沼，成為全球電池金屬鋰資源百家必爭之地。（Reuters）

寧德時代6月證實，將投資14億美元在玻興建兩座鋰鹽加工廠，每年可生產高達2.5萬噸電池級碳酸鋰。今年3月，阿爾塞表示，他計劃與阿根廷、智利和秘魯合作「制定一項政策，以確保四國在主權條件下作為鋰供應商的地位」，並保護該地區豐厚的鋰資源免受美國干涉。

阿爾塞6日還說，在俄烏衝突推高全球通貨膨脹壓力的背景下，各地區出現了新的進步領導層，他們致力於在團結公平、互補互惠的基礎上重新關注一體化，最重要的是追求尊重各國人民自己的決定和主權。

「面對不可逆轉的多極化世界，新的經濟和貿易一體化倡議的影響日益強大，這是不爭的事實。」阿爾塞說，「金磚國家等貿易集團的出現，使今天的國家能夠進入國際市場，而無需損害絲毫尊嚴。」

報道稱，阿爾塞捍衛了玻利維亞政府向金磚國家等組織靠攏的立場。

拉美社提到，玻利維亞上月底正式表達希望加入金磚國家，並宣布阿爾塞將參加定於8月22日至24日在南非約翰內斯堡舉行的金磚國家領導人第十五次會晤。阿爾塞此前公開表示，該國正尋求與金磚國家合作挑戰現有全球經濟秩序。玻經濟財政部長蒙特內格羅透露，玻國有聯合銀行已啟動人民幣交易結算業務。

擴員是本屆金磚國家領導人峰會的一大熱點。南非金磚國家事務協調人蘇克拉爾（Anil Sooklal）上月透露，超過40個國家希望加入金磚國家合作機制，其中有22個國家已正式提出了加入申請。儘管官方尚未公布名單，沙特阿拉伯、阿根廷、埃及、伊朗、古巴和哈薩克斯坦過去都曾表現過興趣。